الباطن يقرر مخالصة الجبرين.. تعرف على الوجهة الجديدة

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ قرار إدارة نادي الباطن بتوقيع مخالصة مالية مع عبدالعزيز الجبرين الذي انتقل مؤخراً إلَّى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

ووقع الباطن عقدا رسميا مع عبدالعزيز الجبرين خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة القادم من صفوف الاتحاد بعقد لموسم رياضي واحد.

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وذكرت صحيفة الرياضية أن قرار نادي الباطن تبرئة الجبرين يرجع إلَّى عدم قدرة الإدارة على تسجيل اللاعب. فِيْ سياق عدم قدرة النادي على الحصول على شهادة الكفاءة المالية.

والبطين هُو النادي الوحيد من بين أندية دوري الروشان السعودي “موسم 2022-2023” الذي لم يتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، لذلك تم رفض التسجيل فِيْ اتفاقيات جديدة.

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وكان الجبرين فِيْ طريقه للانتقال لنادي الرائد بعد توقيع صفقة مع نادي الباطن.

رحلة عبدالعزيز الجبرين

لعب عبد العزيز الجبرين فِيْ صفوف الرائد، ثم انتقل إلَّى النصر عام 2014 واستمر مع العالم حتى عام 2022، حيث انتقل إلَّى صفوف الاتحاد.

شارك عبدالعزيز الجبرين فِيْ 125 مباراة فِيْ مسيرته الكروية مع أندية مختلفة، سجل خلالها هدفِيْن وقدم 4 تمريرات حاسمة فِيْ مسابقة دوري المحترفِيْن.

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