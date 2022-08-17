“البجعة السوداء”.. درع شركات الأوفشور فِيْ صراع “التنين والنسر” على تايوان

لجأت الشركات متعددة الجنسيات العاملة فِيْ الصين إلَّى سيناريو “البجعة السوداء” تحسبا لحدوث صراع عسكري مع الولايات المتحدة.

وتأتي خطوة الشركات العاملة فِيْ الصين بعد أن أجرت بكين سلسلة غير مسبوقة من التدريبات العسكرية فِيْ محيط تايوان هذا الشهر، عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة رغم معارضة بكين.

وأشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية يوم الأربعاء إلَّى أن التخطيط المكثف من قبل قادة الأعمال فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ودول أخرى يشير إلَّى أن المستثمرين فِيْ الصين لم يعودوا يعتبرون غزو تايوان مجرد احتمال ضئيل لـ “البجعة السوداء”. “التهديد (مصطلح يستخدم فِيْ الدوائر المالية للإشارة إلَّى حدث غير متوقع من شأنه أن يهز الأسواق).

“هناك العديد من السيناريوهات التي يجري النظر فِيْها، للوصول إلَّى ما يجب أن نفعله هل يجب أن نغلق أعمالنا فِيْ الصين كَيْفَ نحافظ على أعمالنا ونتغلب على الحواجز المحتملة ” قال يورج ووتكي رئيس غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي فِيْ الصين خلال تصريحاته للصحيفة البريطانية.

وأضاف ووتكي أن تايوان يُنظر إليها بشكل مفاجئ فِيْ العديد من مقار الشركات الكبرى على أنها “أوكرانيا القادمة”، فِيْ إشارة إلَّى تحرك عسكري صيني محتمل إلَّى الجزيرة على غرار العملية الروسية فِيْ أوكرانيا.

تواجه الشركات الدولية فِيْ الصين ضغوطًا من واشنطن وحلفائها لتنويع أنشطتها بعيدًا عَنّْ السوق الصينية. لكن قادة الأعمال أرجعوا عدم وجود “خروج جماعي” من قبل هذه الشركات إلَّى “عدم وجود بدائل” لأكبر سوق استهلاكي فِيْ العالم وأهم قاعدة صناعية، وفقًا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

ومع ذلك، تفكر بعض الشركات الأمريكية فِيْ نقل أجزاء من عملياتها خارج الصين. يرى إريك تشانغ من غرفة التجارة الأمريكية فِيْ شنغهاي أن أزمة تايوان بالنسبة للعديد من المصنعين الأمريكيين الذين لديهم سلاسل توريد عالمية تضيف إلَّى التأثيرات الأساسية للعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين، مثل التعريفات الجمركية. وأوضح أن هذه الآثار دفعت الشركات الأمريكية إلَّى التفكير بجدية فِيْ إعادة بناء مصانعها فِيْ دول أخرى.

لكن تشانغ أشار إلَّى أن العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، مثل ديزني وتيسلا، قد وقعت عقودًا طويلة الأجل للعمل فِيْ إطار استراتيجية “فِيْ الصين، من أجل الصين”، ولا تزال تعتمد بشكل كبير على الوصول إلَّى السوق الصيني البالغ 1.4 مليار. المستهلكين.

أعلن المدير المالي لمجموعة سوميتومو اليابانية، ريجي موروكا، فِيْ مؤتمر صحفِيْ للإعلان عَنّْ النتائج المالية أن شركته “ستدرس الخطوات التالية” أثناء مراقبة تداعيات زيارة بيلوسي إلَّى تايوان.

فِيْ حين سأل نورياكي ياماجا الرئيس التنفِيْذي لشركة الشحن اليابانية “كاواساكي كيسن كايشا” “هل من الممكن – واقعيا – للاقتصاد العالمي أن يشهد انفصال الولايات المتحدة عَنّْ الصين”

وفِيْ سياق متصل، سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء على التوترات المحيطة بمضيق تايوان، والتداعيات المحتملة التي يمكن أن تحدث على التجارة العالمية إذا حاولت الصين محاصرة الجزيرة.

تداعيات أزمة تايوان على الاقتصاد العالمي

تتزايد تداعيات الأزمة بين الصين وتايوان كل ساعة بسبب زيارة نانسي بيلوسي للجزيرة المتنازع عليها. وتوفر حوالي 70٪ من إمداداتها العالمية، فإن أي إغلاق للمضيق سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة والشحن حول العالم، حيث يصل إلَّى نقطة “ربط سلاسل التوريد العالمية”، بحسب الصحيفة.

تايوان هِيْ موطن أكبر شركة لتصنيع الرقائق فِيْ العالم، شركة Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation (TSMC)، التي تنتج أشباه الموصلات لشركات مثل Apple و Qualcomm، وفِيْ العام الماضي استحوذت على أكثر من نصف الحصة السوقية لتصنيع الرقائق البالغة 100 مليار دولار. دولار، استنادًا إلَّى أبحاث جارتنر.

490 مليار دولار خسائر شركات التكنولوجيا

قد تكلف اضطرابات سلسلة إمداد الرقائق فِيْ تايوان شركات الإلكترونيات العالمية خسائر بقيمة 490 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عَنّْ مجموعة بوسطن الاستشارية ورَابِطْة صناعة أشباه الموصلات.

وأشارت مجموعة بوسطن الاستشارية إلَّى أنه فِيْ حالة تعطل إنتاج الرقائق التايوانية بشكل دائم، فإن “بناء الطاقة الإنتاجية فِيْ مكان آخر لتحل محلها سيستغرق 3 سنوات على الأقل، وسيتكلف 350 مليار دولار”.

وهِيْ ليست مجرد رقائق. تعتقد شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك أن إغلاق مضيق تايوان، أحد أكثر الطرق البحرية ازدحامًا فِيْ العالم، سيكون له تداعيات كبيرة على قدرة الشحن العالمية.