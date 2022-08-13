البحرية الملكية سلاح للذود عن الوطن وحماية دولية عالمية

البحرية الملكية هي ذراع داعم وقوة دفاع وطنية للحماية الدولية العالمية، والدفاع عن أمن المملكة والبحار الإقليمية.

فيديو | القوات البحرية الملكية السعودية .. ذراع مساند وقوة للدفاع عن الوطن من أجل الحماية الدولية العالمية#الإخبارية pic.twitter.com/Q4uf4RJOn2

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 13 أغسطس 2022

نشرت قناة الإخبارية تقريراً مصوراً عن البحرية الملكية، أبرزت أنها تحتل موقعاً رئيسياً وبارزاً على خريطة مصالح وزارة الدفاع، حيث تدافع عن أمن أراضي المملكة وبحارها عبر قواتها العسكرية. .

تمتلك القوات البحرية الملكية مجموعات من السفن القتالية ووحدات الدعم والإسناد الإداري والفني، بالإضافة إلى مجموعة من سلاح الطيران البحري وسلاح مشاة البحرية، فضلاً عن وحدات أمنية بحرية خاصة.

الدفاع عن الوطن

وقد التزمت منذ تاريخها بالوفاء بمهامها وواجباتها والمشاركة بحرية في التحالفات الدولية لنشر السلام والأمن في المنطقة وتعزيز قدراتها العملياتية.

دعامة دفاعية

البحرية الملكية هي دعامة دفاعية أساسية تأسست في عام 2002 وهي واحدة من 4 قوات خدمة تعمل تحت قيادة القوات البحرية المشتركة في الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين لأنها أكبر اتحاد بحري دولي في العالم.

وتتمثل مهام القوات الخدمية في تنفيذ عمليات الأمن البحري في مناطق أمنية كبيرة تقدر بنحو مائتي مليون متر مربع، بما في ذلك خليج عمان وبحر العرب، إلى جانب المحيط الهندي وخليج عدن وبحر العرب. أحمر.

يكافح الإرهاب والأنشطة الداعمة له، مثل تهريب البشر والمخدرات والأسلحة والفحم، ويساعد على ضمان حرية الملاحة الدولية والتدفق الآمن والآمن للتجارة الدولية في تلك المناطق التي تعد مركزًا ومركزًا للعالم. التجارة، والشريان الرئيسي للاقتصاد العالمي.