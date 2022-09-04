البحرين تحقق فائضاً فِيْ ميزان المدفوعات الدولي بنحو 1.3 مليار دينار

حققت البحرين فائضا ضخما فِيْ الحساب الجاري فِيْ ميزان المدفوعات الدولي تجاوز 1.3 مليار دينار (3.45 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل فائض بنحو 73 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، مع بمعدل نمو 1760٪.

وجاء الارتفاع غير المسبوق نتيجة الفوائض فِيْ الميزان التجاري مدعوما بارتفاع أسعار النفط الخام فِيْ الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام مثل الألمنيوم والحديد عالميا.

وفِيْ ميزان السلع، بلغت صادرات البحرين أكثر من 6 مليارات دينار، فِيْما بلغت الواردات نحو 4.3 مليار دينار، محققة فائضا فِيْ ميزان السلع بنحو 1.7 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب البحريني. جريدة الوطن.

وذكرت بيانات ميزان المدفوعات الرسمية، أن تحويلات العمالة الوافدة بلغت نحو 499 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل تحويلات بنحو 494 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2022، بنسبة نمو 1.2٪.

يذكر أن ميزان المدفوعات هُو سجل لجميع المعاملات الاقتصادية بين سكان دولة ما وبقية العالم خلال فترة زمنية، ويتم تنفِيْذ هذه المعاملات من قبل الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وبالتالي فإن ميزان المدفوعات يشمل جميع المعاملات الخارجية المرئية وغير المرئية للبلد.