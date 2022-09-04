البحرين تعيد تشكيل مجلس إدارة صندوقها السيادي “ممتلكات”

أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الأحد، أن ولي عهد المملكة ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الثروة السيادية “ممتلكات البحرين القابضة” برئاسة وزير المالية الشيخ سلمان. بن خليفة آل خليفة.

أصدرت شركة ممتلكات، التي تدير أصولًا بأكثر من 18 مليار دولار، نتائجها السنوية المستقلة فِيْ يونيو، والتي أظهرت أنها حققت أرباحًا فِيْ عام 2022 بعد تكبدها خسائر فِيْ عام 2022.

وتشمل محفظتها حصصًا فِيْ فريق السباق البريطاني، وشركة ماكلارين لصناعة السيارات، وألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم فِيْ العالم خارج الصين.

يشار إلَّى أن شركة ممتلكات البحرين القابضة “ممتلكات” وقعت أواخر العام الماضي مع شركة مبادلة الإماراتية للاستثمار “مبادلة”، لتسهِيْل وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الطرفِيْن.

وبموجب ذلك، سيناقش الطرفان فرص الاستثمار العالمي المشترك، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات لتعزيز قدراتهما الاستثمارية والتشغيلية.