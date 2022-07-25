البحرين تنضم للجنة الشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن

أعلنت مبادرة الشراكة الصناعية المتكاملة بين الإمارات ومصر والأردن انضمام دولة البحرين إلَّى الدول الثلاث المؤسسة للشراكة.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن، اليوم الاثنين، بالعاصمة المصرية القاهرة.

الموافقة على قائمة 87 مشروعا

واعتمدت اللجنة العليا التوصيات الصادرة عَنّْ اللجنة التنفِيْذية للشراكة الصناعية التي عقدت على مدى يومين فِيْ القاهرة بمشاركة الشركات العاملة فِيْ مجالات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية. الأسمدة والأدوية كَمْرحلة أولى باستثمارات أولية قدرها 3.4 مليار دولار، مع التركيز فِيْ المرحلة التالية على قطاعات المعادن والكيماويات والبلاستيك والمنسوجات والملابس.

من جانبه، نقل زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة فِيْ مملكة البحرين، تقديره لدعم مملكة البحرين لهذه الشراكة التي تعكس حرصها على تعزيز التكامل الصناعي بين الدول العربية والعالم.، والسعي لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وقال إن مملكة البحرين حققت نجاحاً ونمواً مستمرين خلال السنوات الماضية فِيْ القطاع الصناعي، وجاء ذلك نتيجة للسياسات التي تبنتها الحكومة منذ ستينيات القرن الماضي والتي هدفت إلَّى عدم الاعتماد عليها. منتجات النفط والغاز الطبيعي فقط، وجعل القطاع الصناعي قطاعا متنوعا من خلال إنشاء مصانع تعمل فِيْ مجالات الألمنيوم والبتروكيماويات وغيرها، بالإضافة إلَّى إنشاء مناطق صناعية جديدة، والسعي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع المشاريع الصناعية و اعداد البنية التحتية لانشائها.

خطة الانتعاش الاقتصادي

وأضاف “من أجل النهُوض بالقطاع الصناعي، أطلقت حكومة مملكة البحرين استراتيجية القطاع الصناعي (2022-2026) فِيْ 30 ديسمبر 2022، كجزء محوري من خطة الإنعاش الاقتصادي، والتي تشمل 5 محاور رئيسية. تعزيز الصناعات الوطنية، والاستثمار فِيْ البنية التحتية، وتحسين تجربة المستثمرين، وتوجيه البحرينيين مهنياً، وتحديث التشريعات والقوانين، ورفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي، وزيادة صادرات القطاع ذات المنشأ الوطني، وتوفِيْر فرص عمل واعدة. فرص للمواطنين “.

وأوضح أن “الاستراتيجية ترتكز على دعم تحول القطاع نحو الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيق مفهُوم الاقتصاد الدائري على الكربون والحوكَمْة البيئية والاجتماعية، وتشجيع الاستثمار فِيْ البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وزيادة كفاءة التوريد و سلاسل التوريد من خلال تكامل الصناعات الخليجية للوصول إلَّى صناعة متطورة ومستدامة قائمة على المبادرات المبتكرة والمتقدمة، ومن خلال هذه الاستراتيجية نستهدف عددًا من الصناعات التي تتقاطع مع الصناعات المستهدفة فِيْ هذه المبادرة، والتي نعتقد أنها توفر فرصًا للنمو و الازدهار، وخاصة الصناعات التحويلية فِيْ قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، بالإضافة إلَّى الصناعات النظيفة المتمثلة فِيْ الطاقة المتجددة والهِيْدروجين الأخضر والأزرق، مما يدعم التزام المملكة ومن المتوقع أن تصل البحرين إلَّى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، إلَّى جانب الغذاء والدواء. فِيْ الصناعات والإلكترونيات الدقيقة.

إضافة إيجابية

إن انضمام مملكة البحرين التي يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لها 39 مليار دولار، سيشكل إضافة إيجابية للشراكة، حيث من المتوقع أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي لدول الشراكة إلَّى 809 مليارات دولار، ويزيد من فرص قطاع الغذاء والزراعة. 1.7 مليار دولار، و 4 مليارات دولار من المنتجات المعدنية، و 1.7 مليار دولار. مليار دولار للمواد الكيميائية والبلاستيك، و 0.5 مليار دولار فِيْ المنتجات الطبية، و 2.36 مليار دولار فِيْ صادرات الألمنيوم الخام.

سيؤدي انضمام البحرين إلَّى زيادة مساهمة الشراكة فِيْ القيمة المضافة الصناعية للشرق الأوسط من 106.26 مليار دولار إلَّى 112.56 مليار دولار، وهُو ما يمثل 30٪ من القيمة الصناعية المضافة فِيْ الشرق الأوسط. تضيف البحرين 2.3 مليار دولار قيمة خامات الحديد التي يمكن استخدامها فِيْ التنمية الصناعية فِيْ البلدان الأربعة. تمتلك البحرين قطاعًا صناعيًا قويًا يضم أكثر من 9500 شركة صناعية، و 55000 موظفًا فِيْ الصناعة، و 4.3 مليار دولار فِيْ الاستثمار الأجنبي المباشر الخاص بقطاع الصناعة.

ركزت مملكة البحرين منذ عام 1975 على القطاع الصناعي الذي يهدف إلَّى تنويع مصادر الدخل والاقتصاد. أقامت البحرين مناطق صناعية جديدة. كَمْا عملت على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تشجيع وترويج المشاريع الصناعية، بالإضافة إلَّى توسيع القطاع لتسهِيْل نمو الصناعة المحلية. تشمل الصناعات فِيْ البحرين البتروكيماويات والبلاستيك وصهر الألمنيوم وتصنيع الأغذية والملابس الجاهزة والهندسة، بالإضافة إلَّى إصلاح السفن وتحبيب الحديد وتصنيع الأسمدة، بالإضافة إلَّى قطاع مصرفِيْ نشط فِيْ المملكة.

المنتجات المعدنية

تصدر البحرين منتجات معدنية بقيمة 4 مليارات دولار سنويا، ويسمح بملكية أجنبية كاملة فِيْ القطاع الصناعي. البحرين هِيْ مركز مثالي للعمليات فِيْ منطقة الخليج العربي. يتميز ميناء سلمان الذي يقع فِيْ المنامة بعمليات تنزيل وشحن وتصدير واستيراد عالية المستوى، بالإضافة إلَّى العمليات اللوجستية الجوية فِيْ مجال التخزين والشحن والمساحات المتاحة.

عقد الاجتماع الأول للجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهُورية مصر العربية، فِيْ أوائل شهر يونيو. وناقش الاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص المجدية اقتصاديًا تحت مظلة القطاع الصناعي فِيْ الدول المشاركة، وتسهِيْل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق العمل. التي تشمل الجهات الحكومية والقطاع الخاص للاستماع إلَّى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة.