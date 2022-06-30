البحر الأحمر تنفذ المشروع البحثي الأضخم عالميًا

أعلنت شركة البحر الأحمر عن أكبر مشروع بحثي لها في العالم، والذي استمر 11 شهرًا على شواطئ البحر الأحمر، حول النظم البيئية للكائنات الحية التي تعيش فيها.

كشفت الشركة عن ذلك خلال فعاليات مؤتمر المحيط الذي نظمته الأمم المتحدة في لشبونة في الفترة من 27 يونيو إلى 1 يوليو، والذي يجمع مجموعة من العلماء الدوليين والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية في محاولة لحشد الجهود وتحفيز تأرجح. لحماية محيطات العالم، ونتائج الدراسة التي غطت ساحل المملكة في البحر الأحمر ومدى تنوعها البيولوجي وثرائها الاستثنائي بالموائل الطبيعية والنباتات والحيوانات.

والتي شملت الأنواع المعرضة لخطر الانقراض في هذه المنطقة مثل أسماك منقار الصقر وسلاحف منقار الصقر وصقر الغروب (السخام)، بالإضافة إلى شعاب مرجانية مزدهرة يزيد ارتفاعها عن ثمانية أمتار ويقدر عمرها بحوالي 600 عام. تم إجراؤه بواسطة شركة البحر الأحمر للتطوير، والذي يمثل أكبر جهد من نوعه من قبل شركة تطوير القطاع الخاص في محاولة لفهم وتقييم النظم الطبيعية قبل وأثناء عمليات التطوير. المسح والتحليل الميداني والدراسات الديموغرافية والسلوكية للموائل الطبيعية في الكائنات الحية في الشريط الساحلي الممتد لمسافة 200 كيلومتر.

إنشاء وجهات عالمية المستوى

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو، أن الشركة، من خلال هذه الدراسة، تُظهر للعالم وأقراننا في قطاع السياحة أن إنشاء وجهات عالمية المستوى هو قضية لا تتعارض مع حماية وتحسين هو. قال “نحن في شركة البحر الأحمر للتطوير نتحدى أنفسنا والآخرين للقيام بعمل أفضل. نسعى لتعزيز قدراتنا لنكون قادة العالم في تحقيق أعلى مستويات التنمية وفق نهج مسؤول بيئيًا، ونطالب جميع الأطراف المشاركة لتعبئة الجهود للنهوض بقطاع السياحة بطريقة لا تسبب أي ضرر للكائنات الحية والتنوع البيولوجي “. لتحقيق أهدافها وخططها، وتوفير منافع بيئية قيمة، وتحفيز وتيرة جهودها لتعزيز التنوع البيولوجي، ولعب دور فعال في تحديد وتعزيز المناطق المستهدفة البيئية، وتحديد المجالات الأخرى التي تحتاج إلى مزيد من الجهد في المستقبل.

تنوع الكائنات الحية في البحر الأحمر

تظهر الأبحاث البيئية للأمم المتحدة أن نمو السياحة وتأثيرها على البيئة يتزايد باطراد بمعدل غير مستدام، مع زيادة 154٪ في استهلاك الطاقة، و 131٪ في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، و 152٪ في استهلاك المياه، وهي زيادات متوقعة. بحلول عام 2050 إذا لم يتم اتخاذ تدابير فعالة في هذا الصدد. ودعت شركة البحر الأحمر الراغبين في الاطلاع على تفاصيل الدراسة للدخول من خلال الرابط التالي فهم ثراء وتنوع الكائنات البرية والبحرية على ساحل البحر الأحمر بالمملكة، وتجدر الإشارة إلى أن نتائج الدراسة أكدت التهديدات التي تتعرض لها الكائنات الحية المهددة بالانقراض في هذه المنطقة وسلطت الضوء على أهمية شركة البحر الأحمر للتطوير والجهات الفاعلة الأخرى. في المنطقة لحماية البيئة وبذل جهود أكبر لتقويتها وتجديدها.