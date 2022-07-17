البدري يضم نجم الأهلي السابق لجهازه المعاون في وفاق سطيف

وسبق أن انضم نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي إلى الجهاز التدريبي لفريق وفاق سطيف الجزائري بقيادة حسام البدري.

تولى حسام البدري مؤخرا إدارة أول فريق كرة قدم لنادي وفاق سطيف الجزائري.

حسام البدري، المدير الفني لنادي وفاق سطيف، ضم أحمد الصديق، لاعب الأهلي السابق، مساعدًا للمدرب في جهازه المساعد، لاستكمال الهيكل الفني للجهاز الجديد الذي سيبدأ الاهتمام به خلال فترة. الفترة القادمة. .

عمل أحمد صديق سابقًا في قطاع الشباب بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى خبراته المختلفة في الدوري الممتاز كمدرب مساعد في ناديي الجونة ومصر المقاصة.

حسام البدري كان لديه أيضا التونسي أنيس الشعلاني مدربا بدنيا وهادي سعيد محلل أداء.

وضم البدري أيضا أعضاء الفريق الجزائري، نصر الدين السعدي، المدرب العام، ومراد دلهم مدير كرة القدم.

ورحل حسام البدري عن المنتخب المصري لكرة القدم منذ فترة، بعد الأداء الضعيف للفراعنة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

يشار إلى أن وفاق سطيف أنهى الموسم الماضي في الدوري الجزائري بالمركز السابع، فيما خرج من دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي بعد الهزيمة أمام الأهلي.