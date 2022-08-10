البراءة لنوميديا لزول و 6 أشهر حبسا نافذا لريفكا، قامت الغرفه الجزائرية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر في صباح اليوم بإصدار أحكام خاصة في حق ما يقارب الثلاثة عشر متهما، حيث ان كان لهم دور في متابعة قضية النصب على الطلبة ومن بين هؤلاء الثلاثة عشر أربعة مشهورين مؤثرين في المجتمع، وقامت الغرفة الجزائرية أيضا بإصدار حكما يقتضي فيه ببراءة نوميديا لزول وهي مؤثرة ومشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صدر قرار يبرؤها من كل التهم التي وجهت لها.

البراءة لنوميديا لزول و 6 أشهر حبسا نافذا لريفكا ويكيبيديا

حيث تم إدانة فاروق بوجملين المشهور باسم ريفكا وإدانة محمد ابركان المشهور باسم ستانلي بعقوبة بالسجن لمدة عام كامل من ضمنها ستة أشهر حكما نافذا و خمسين الف دينار جزائري كغرامة مالية، حيث ان المعروف بريفكا قد أتم نصف العقوبة وهي سنة أشهر وسوف يغادر السجن قريبا، وتم لاحقا إدانة من هو الأساس في القضية والمتهم الرئيسي المدعو أسامة والذي يعمل كمسير للشركتين بعقوبة السجن لمدة ستة سنوات حبسا نافذا، وقد تم تبرأته من تهمة تبييض الأموال وتم أيضا إدانة والدته التي تعد برلمانية سابقة بعقوبة عام منها ستة أشهر من السجن وغرامة تقدر بمائة ألف دينار جزائري وايضا تم ادانتها بعقوبة الحبس لمدة عام منها أربعة أشهر كحبس نافذا.

البراءة لنوميديا لزول و 6 أشهر حبسا نافذا لريفكا

تم إدانة باقي المتهمين بعدما توبعو بتهم النصب والاحتيال على الطلبة الجزائريين، بالحبس لمدة ستة أشهر، حيث تم توجيه جنح النصب لهم، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال وكان ذلك باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبنى على إطار جماعة إجرامية منظمة، واضافة إلى ذلك جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير، حيث ان هذه الأحكام قد جاءت بعدما استأنف المتهمون الحكم الصادر ضدهم في محكمة الدار البيضاء الجزائرية، حيث تم ادانتهم بعقوبات مختلفة ما بين سنة و ثمانية سنوات حبسا نافذا ومنهم من تم تغريمه بمبلغ مالي بمقدار مائة ألف دينار جزائري.