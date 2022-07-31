البرازيلي روجيه روميكالي مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأولمبي

أكد مجدي عبد الغني أن الاتحاد المصري لكرة القدم عين البرازيلي روجيه روميكالي مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي المصري.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية “عين الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام البرازيلي روجيه روميكالي لقيادة المنتخب الأولمبي المصري”.

وأوضح “روجر روميكالي سيرافقه مساعدان ومخطط تنزيل، وسيصل الأربعاء المقبل لتوقيع العقود”.

كان روميكالي يدير في السابق الفريق الأولمبي البرازيلي وفاز بميدالية ذهبية في أولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو.

وكان ميكالي (53 عاما) قد درب سابقا كروزيرو البرازيلي ونادي الهلال السعودي الموسم الماضي.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم شكر شوقي غريب مدرب المنتخب الأولمبي السابق.