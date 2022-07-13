البرازيل تنوي شراء “أكبر كَمْية” من الديزل من روسيا رغم العقوبات الغربية

أعلن وزير خارجيتها كارلوس ألبرتو فرانكو فرانكا، الثلاثاء، أن البرازيل تعتزم شراء أكبر كَمْية ممكنة من الديزل من روسيا، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو بسبب العملية العسكرية فِيْ أوكرانيا.

يأتي هذا التصريح بعد إعلان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو عَنّْ اتفاق “شبه” مع روسيا فِيْ هذا الصدد.

وقال الوزير على هامش اجتماع لمجلس الأمن الدولي برئاسة البرازيل “يجب أن نتأكد من أن لدينا ما يكفِيْ من الديزل للقطاع الزراعي وللسائقين البرازيليين”.

فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على روسيا ردا على حربها فِيْ أوكرانيا التي بدأت فِيْ 24 فبراير، لكن عدة دول فِيْ العالم اختارت عدم تنفِيْذها، مما أدى إلَّى انقسام فِيْ الوحدة الدولية التي تسعى واشنطن إلَّى تحقيقها. عزل موسكو وإدانة الحرب.

وأشار الوزير إلَّى أن البرازيل “شريك استراتيجي” لروسيا التي تعتمد عليها بشدة فِيْ توريد الأسمدة.

وأوضح أنه لمواجهة المشكلة التي لا تقتصر على توافر النفط بقدر ما هِيْ قلة التكرير، الأمر الذي أدى إلَّى انخفاض المخزونات، تسعى البرازيل “إلَّى تحقيق الأمن” من حيث الواردات و “روسيا هِيْ إحدى” هؤلاء الموردين الموثوق بهم.

فِيْ مواجهة ارتفاع أسعار الوقود واقتراب مَوعِد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها فِيْ أكتوبر، أعلن جاير بولسونارو، المقرب من فلاديمير بوتين، يوم الاثنين أنه على وشك إبرام اتفاق لشراء الديزل من روسيا، على الرغم من العقوبات الدولية.

خلال محادثة هاتفِيْة مع نظيره الروسي فِيْ 26 يونيو، حصل الرئيس البرازيلي على تعهد من روسيا بمواصلة تسليم الأسمدة التي يحتاجها العملاق الزراعي فِيْ أمريكا الجنوبية.

البرازيل، قوة زراعية عالمية، تستورد أكثر من 80 بالمائة من أسمدةها، وأكثر من 20 بالمائة من هذه الأسمدة المستوردة تأتي من روسيا.