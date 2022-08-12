“البربسة”.. تعليق ناري من الروقي بشأن قرار “التحكيم” فِيْ قضية كنو

علق المنفذ الإعلامي عيسى الرقي على المَوعِد الذي أعلنه مركز التحكيم الرياضي لإصدار الحكَمْ النهائي فِيْ قضية محمد كانو.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”، ووقف محمد كنو “4 أشهر” بغرامة قدرها 27 مليون ريال. بسبب تجديد عقد اللاعب رغم انتقاله لنادي النصر.

وأعلنت “التحكيم”، فِيْ بيان رسمي عاجل، صدور الحكَمْ النهائي، فِيْ استئناف نادي الهلال، فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، أي.، قبل إغلاق Mercato de Verano انظر التفاصيل

وعلق الروقي على قرار مركز التحكيم الرياضي، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “بخصوص بيان مركز التحكيم الذي أكد أن القرار النهائي فِيْ قضية كنو سيكون صدر خلال شهر، هل تعلم أنه من الممكن إصدار قرار يبطل قرار وقف الهلال عَنّْ فترتي تسجيل بعد انتهاء فترة التسجيل الحالية، هُو من رفض الإجراءات المؤقتة لمنع التسجيل، بغض النظر عما إذا كان القرار قد تم، وانعدام الثقة.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”، ووقف محمد كنو “4 أشهر” بغرامة قدرها 27 مليون ريال. بسبب تجديد عقد اللاعب رغم انتقاله لنادي النصر.