البريد السعودي يحذر من الرسائل الاحتيالية

حذرت مؤسسة البريد السعودي (السبيل) مرة أخرى من الرسائل الاحتيالية التي تنتحل شعار الشركة وهويتها.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر “عملائنا الأعزاء نذكركم بضرورة تجاهل الرسائل الاحتيالية التي تنتحل شعار وهوية سوبول، والتي تهدف إلى الحصول على مبالغ مالية كشرط وهمي لاستلام الشحنات. “.

وأضاف “نؤكد لكم أن عملية الدفع تتم فقط من خلال قنواتنا الرسمية وهي تطبيق سَبَّل أونلاين أو الموقع الإلكتروني”.

نصائح وإرشادات

و قبل؛ وقالت The Post عبر Twitter إنها لا تستخدم البريد الإلكتروني لدفع الفواتير لجميع الخدمات والمنتجات، وتقدم سلسلة من النصائح والإرشادات للحماية من عمليات الاحتيال والخطوات التي يجب أن يتخذها ضحايا التصيد الاحتيالي.

شارك رسمًا بيانيًا يشرح إرشادات الحماية من الرسائل الاحتيالية، حيث سلط الضوء على ضرورة عدم الرد على الرسائل الاحتيالية من خلال النقر على الروابط الموجودة أو فتح الملفات المرسلة، فضلاً عن أهمية إزالة رسالة الاحتيال وإنشاء الائتمان. حد البطاقة.

الإبلاغ عن عمليات الاحتيال

في سياق ذي صلة ؛ حثت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجميع على الإبلاغ عن المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها من بنك محلي وتحتوي على مزاعم بالفوز بجوائز مالية والمطالبة بمعلومات لإكمال الجائزة.

قالت الهيئة إذا تلقيت مكالمة أو رسالة احتيالية، فاتصل بالرقم 330330.

رسائل احتيالية

وأوضحت الهيئة في وقت سابق أن هذه الرسائل النصية يمكن أن يستقبلها المستخدمون من أرقام غير معروفة، تفيد في محتواها بأنهم ينتمون إلى بنك محلي أو وكالات استثمارية أو تجارية أو بريدية، وإبلاغ المستخدم بالفوز بجائزة اقتصادية، وطلب التحديث. من بياناتك وإخطارك بوصول عنصر بريدي وطلب دفع مبالغ ورسوم اقتصادية.

كما أشارت الهيئة إلى أنها نفذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية، من خلال تفعيل نظام تصفية ذكي يسمح بالحجب الاستباقي للرسائل المذكورة قبل وصولها إلى المستخدمين.