البريد السعودي يكمل استعداداته لخدمة الحجاج 

أكملت مؤسسة البريد السعودي “سبيل” استعداداتها لموسم حج هذا العام 1444 هـ، ابتداءً من تفعيل “مركز أعمال الحج والعمرة” بإشراف مباشر من معالي رئيس المؤسسة المهندس أنف بن. احمد ابانمي.

العمل بشكل استراتيجي

يعمل المركز بشكل استراتيجي ومتكامل بين جميع القطاعات والإدارات داخل “سُبل” لضمان العمل على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية البريدية للجهات الحكومية وضيوف بيت الله الحرام في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة أثناء تواجدهم في جميع أنحاء. العالم. موسم الحج مع الحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تنفيذاً للتوجيهات الحكومية الرشيدة – بعون الله – لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بخدمة الحج، والقيام بكل ما يسهل على ضيوف الرحمن أداءها. طقوسهم بهدوء وسهولة.

خدمات الحجاج

يؤدي البريد السعودي وظيفته وواجبه كمشغل وطني ومن بين العناصر الأساسية للنظام الوطني المتكامل الذي يخدم حجاج بيت الله بفريق مؤهل من موظفي “السبيل” وتحت إشراف أعمال الحج والعمرة. مركز عمل على الأرض وفي المكاتب والفروع لخدمة الإدارات العامة والحجاج مزود بوسائل مثل المركبات والدراجات والألعاب النارية لسرعة الوصول داخل الحواس وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

منتجات وخدمات

يوفر البريد مجموعة من المنتجات والخدمات البريدية واللوجستية لأكثر من 133 جهة حكومية مشاركة خلال موسم حج هذا العام من خلال خدمات بريدية رسمية موثوقة للغاية لتوصيل الرسائل والطرود بين الجهات الحكومية وخدمة الحجاج والأفراد على حد سواء. الداخلي. الأماكن المقدسة و 3 عربات متحركة (SPL GO ومن بين الخدمات خدمة الحج بدون حقيبة، حيث تقوم الخدمة الأولى بتوصيل حقيبة الحاج إلى مدينته قبل موسم الحج بالتعاون مع مجموعة شركات ومؤسسات للحجاج، أما الخدمة الثانية فتتمثل في توصيل حقيبة الحاج من أقرب مكتب بريد في مدينتك إلى المشاعر المقدسة، أما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامتك في المشاعر المقدسة بعد الانتهاء من الحج إلى أقرب فرع من فروع البريد السعودي، السبل في مدينتك، بالإضافة إلى خدمة بيع سندات الهدي والفداء من خلال التعاون مع البنك الإسلامي.