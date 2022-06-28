البريد المصري يعطل الخدمات فِيْ هذا المَوعِد.. متى يستأنف العمل

ارتفع معدل بحث المصريين عَنّْ ساعات عمل البريد المصري خلال شهر يوليو 2022، على محركات البحث جوجل وفِيْسبوك وتويتر من مختلف الشرائح.

جاء ذلك بعد إعلان هِيْئة البريد المصري، الإيقاف المؤقت للخدمات المالية والتحويلات فِيْ مكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي، الأربعاء المقبل، 29 يونيو.

إيقاف الخدمات المالية والتحويلات فِيْ مكاتب البريد

أعلنت الهِيْئة العامة للبريد المصري، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْسبوك، تعليق الخدمات المالية، الأربعاء المقبل، 29 يونيو، وكافة الحوالات البريدية والمعاملات المالية.

وأوضحت هِيْئة البريد المصري أن الإيقاف مؤقت، وينطبق على مكاتب البريد وأجهزة الصراف الآلي، ويتضمن إيقاف حركة السحوبات والودائع من حسابات التوفِيْر والتحويلات البريدية والشحن الفوري وتطبيق الدفع السهل وهُو إجراء روتيني. إجراء يتم إجراؤه كل عام فِيْ نهاية السنة المالية وليس جديدًا هذا العام.

مَوعِد العودة للعمل بالبريد المصري هُو يوليو 2022

وأوضحت الهِيْئة فِيْ بيانها التفصيلي، استئناف العمل واستئناف خدماتها مطلع الأسبوع المقبل، اعتبارًا من الأول من تموز (يوليو) 2022.

وأضافت الهِيْئة أنه اعتباراً من الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، ستغلق هِيْئة البريد الحسابات الختامية وتضيف الأرباح السنوية إلَّى حسابات التوفِيْر والحسابات الأخرى، بحيث يمكن إعادة العمل بكفاءة مرة أخرى.

الخميس يوم عطلة رسمية

من جهته أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، الخميس 30 يونيو الجاري، أن يكون إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فِيْ القطاع الخاص الذين تمت معالجتهم بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى مرور عام على إصدار قانون العمل. ثورة 30 يونيو.

وقال الوزير يأتي ذلك فِيْ ظل احتفال مصر بذكرى ثورة 30 يونيو، باعتبارها أحد الأعياد والمناسبات الوطنية، وتماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.

بدا أن شريحة كبيرة من المواطنين تتساءل عَنّْ مَوعِد عودة العمل بالبريد المصري، وعَنّْ الخدمات التي يقدمها البريد المصري، ومتى سيعودون.

خدمات هِيْئة البريد المصرية للمواطنين

وقام البريد المصري بتوسيع وتحديث آليات التعامل الخاصة بي لزيادة الشرائح المستفِيْدة من خدماته، حيث يقدم خدمات التابلت لطلاب المرحلة الثانوية وبطاقات الهاتف ذات الصلة، ودفع معاشات التكافل والكرامة، بخلاف التحويلات البريدية والصرافات الآلية والمعاشات التقاعدية. .

يشار إلَّى أن العمل فِيْ مكاتب البريد خلال فترة توقف الخدمات المالية يقتصر على الخدمات الحكومية فقط، لكن إرسال الحوالات من خارج مصر لا يوقف، لكن الصرف لن يتم للمواطنين داخل مصر إلا بعد التوقف.