البريطانيون يشدّون الأحزمة.. تراجع حاد فِيْ مبيعات التجزئة

تراجعت مبيعات التجزئة فِيْ المملكة المتحدة بأكبر قدر لها فِيْ ثمانية أشهر فِيْ أغسطس، حيث أجبر تفاقم أزمة تكلفة المعيشة وتآكل الثقة المستهلكين على تقليص الإنفاق.

كان الانخفاض بنسبة 1.6 ٪ أكثر من ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي توقعه الاقتصاديون، مما يعكس الضغوط على الأسر من ارتفاع فواتير الطاقة، والتي وصلت إلَّى أعلى مستوى لها فِيْ 40 عامًا. شهدت جميع فئات البيع بالتجزئة انخفاضًا فِيْ المبيعات للمرة الأولى منذ يوليو 2022.

تستجيب الحكومة الجديدة للأزمة، من خلال الإعلان عَنّْ حزمة دعم بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني (حوالي 115 مليار دولار) لوقف ارتفاع فواتير الغاز والكهرباء مرة أخرى خلال فصل الشتاء. لكن المستهلكين ما زالوا يواجهُون شهُورًا من المشقة، مع ارتفاع أسعار كل شيء من الطعام إلَّى الملابس، وانخفاض الأجور الحقيقية، والضغط الذي يقود ثقة المستهلك إلَّى مستوى قياسي منخفض.