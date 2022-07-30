البسامي نعمل على تحقيق الحماية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أكد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، أن المملكة تولي أهمية كبيرة لحماية حقوق الإنسان، وصيانة ورعاية حقوق ومصالح الفرد والمجتمع، وحماية أرواحهم. أموالهم وشرفهم، وتوفير الظروف المعيشية الملائمة لحياتهم، بما يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، حيث أنشأ هيئة خاصة بذلك مرتبطة برئيس مجلس الوزراء. تلا ذلك إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإسناد تنفيذه إلى سلسلة من الجهات الرسمية التي تتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وتطبيق العقوبات الواردة في النظام بما يتناسب مع طبيعة كل جريمة. وفق أحكام الشريعة الإسلامية والنظام الداخلي والدولي، حيث عززت هذه الإجراءات والأنظمة مكانة المملكة على المستوى الدولي، كونها من الدول الرائدة في مكافحة هذه الجرائم.

اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

وأشار معالي الفريق البسامي إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت تخصيص اليوم الموافق 30 يوليو من كل عام يوما دوليا لمكافحة الاتجار بالبشر، وهو من أهم التحديات التي يواجهها العالم. وتهديدا لكرامة الإنسان وحقوقه واستغلاله. وأوضح سعادته أن وزارة الداخلية ممثلة في كافة قطاعاتها الأمنية تكافح هذا النوع من الجرائم، حيث تعمل جاهدة مع الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الحماية الكافية ومكافحة جرائم الإتجار ومتابعة القبض على مرتكبيها وإحالتهم للجهات المختصة للالتزام بالأوامر والتعليمات الصادرة لحماية الإنسان في المملكة.يشارك الأمن العام بالمملكة مع كافة القطاعات المكلفة بمكافحة هذه الجرائم. يتم تلقيها في جميع أنحاء إعادة أفراد الأمن العام أيضا إجراء التحقيقات الأولية وجمع الأدلة وفقًا لنظام الإجراءات الجنائية وتقديم المتهمين إلى العدالة.

وأكد في ختام كلمته أن الأمن العام مهتم وملتزم بتوفير كافة إمكانياته والاستفادة منها في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، وتنفيذ الأنظمة والتعليمات ذات الصلة من أجل تحقيق العدالة.