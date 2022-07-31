البسبوسة بالسميد بطريقة سحرية وسهلة ومقادير مظبوطة 100% والطعم تحفة أحَلْى من الحَلْواني

البسبوسة بالسميد هِيْ من الحَلْويات الممتعة التي نحب تناولها، فهِيْ لذيذة حقًا، كَمْا أنها محبوبة من قبل ملايين الأشخاص الذين يحبون الحَلْويات على وجه الخصوص، وطريقتها سهلة، وبسيطة جدًا، ويمكنك فعل ذلك . فِيْ المنزل بنفسك دون الحاجة إلى شرائه مرة أخرى، لذا يمكنك تقديمه لأقاربك ويمكنك أيضًا صنعه لضيوفك الأعزاء فِيْ قلبك، حيث يوفر الكثيرون على أنفسهم الجهد ونقص المعرفة، ويشترون جاهزًا للاستخدام. بسبوسة، لكن اليوم سنترك لكَمْ انطباعًا أن بسبوسة فِيْ المنزل هِيْ ألذ ما يمكنكَمْ صنعه.

بسبوسة بالسميد

جميع مكونات البسبوسة فِيْ متناول أيدينا، أما بالنسبة للسميد فِيْمكنك شرائه من أي متجر متخصص فِيْ الحَلْويات أو أي عطور، وطريقته سهلة، ونشرحها لك بالتفصيل، وفِيْ خطوات متتالية . للتأكد من أن النتيجة مرضية، فلنبدأ.

كَمْيات البسبوسة

4 أكواب سميد بسبوسة.

علبة زبادي.

رشة فانيليا.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب جوز هند (اختياري).

كوب ونصف من السكر البودرة.

2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

ليمون.

ملعقة سمن.

مكسرات مشكله.

طريقة عمل البسبوسة سهلة

فِيْ البداية نصنع السوربيه ونأخذ وعاء ونضع فِيْه كوبين من السكر ونضيف الماء ورشة فانيليا وملعقة سمن ونتركه على النار حتى يغلي.

ثم نقوم بعصر الليمون فوقها، ونهدئ النار حتى نلاحظ أنها اتخذت قوامًا سميكًا، ونغلقها، ونضعها جانبًا حتى تهدأ.

بعد ذلك نحضر وعاء عميق ونضع السميد مع مسحوق السكر مع الزبادي وجوز الهند ونقلب جيداً ونضيف إليها السمن ونقلب مرة أخرى.

فِيْ هذه الحالات نجهز الصينية التي نضع فِيْها البسبوسة، ونشغل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونشحم الصينية بالقليل من السمن، أو نضع ورق الزبدة.

نضع البسبوسة دون أن نضغط كثيرا بأصابعنا، نضع المكسرات، نضعها فِيْ الفرن، ننتظر حتى تنضج، نخرجها ونضيف العسل.

نتركها تبرد، ثم نقطعها كَمْا تريد، ونأكلها جيدًا.

كانت هذه طريقة البسبوسة بالسميد التي تؤكل فِيْ أفخم الحَلْويات، والطريقة مجربة ومضمونة، جربها وستكون راضية وشفاء.