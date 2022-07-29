البسبوسة بجوز الهند بوصفة سهلة وسريعة وبطعم رائع ولذيذ

بسبوسة بجوز الهند من ألذ أنواع الحَلْويات التي يتم تحضيرها، هناك العديد من الأنواع المختلفة والعديد من الطرق لعمل ذلك داخل المنزل، يمكن صنعها باستخدام السميد فقط أو يمكن صنعها بمزيج من الدقيق والسميد، وفِيْ هذه الحالة تعرف باسم كعكة البسبوسة، ويمكن صنعها من البيض أو الاستغناء عنها، فعملية تحضير البسبوسة كثيرة ومختلفة، والبسبوسة من أشهر وألذ الحَلْويات، حيث تعتبر من أشهر الحَلْويات. أنواع الحَلْويات الشعبية.المعروفة فِيْ جميع الدول العربية، وهِيْ من أفضل أنواع الحَلْويات التي تصلح للعديد من المناسبات، بما فِيْ ذلك المهرجانات، ومن خلال هذا المقال سنعرفها على متابعينا الأعزاء. طريقة عمل البسبوسة بجوز الهند بخطوات سهلة وبسيطة جدا.

مكونات بسبوسة جوز الهند

تتكون البسبوسة من مكونات سهلة وبسيطة كالتالي

2 كوب سميد.

كوب سكر

كوب جوز هند.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الخبز.

كوب حَلْيب سائل.

كوب زبادي.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب زيت

3 حبات بيض.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

مكونات شربات

3 أكواب سكر.

2 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

كيف تستعد

إنها تستعد بسبوسة بجوز الهند من خلال خطوات سهلة وبسيطة للغاية، فهِيْ كالتالي

فِيْ وعاء كبير، أضيفِيْ الحبيبات، ثم أضيفِيْ السكر وجوز الهند والبيكنج باودر، ثم أضيفِيْ رشة ملح وقلبي جيداً. ثم نضيف المواد السائلة والحَلْيب واللبن والزيت ثم نضيف البيض والفانيليا. تخلط المكونات جيدًا بخلاط يدوي حتى تتجانس مع بعضها وتخلط تمامًا. ثم نسكب المزيج فِيْ صينية (مقاس 35) مدهُونة بالزيت، ونترك الصينية تستريح لمدة 10 دقائق قبل دخول الفرن.

طريقة التسوية