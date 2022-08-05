البصرة تسجل أعلى درجات الحرارة في العالم بـ52.6 مئوية

تصدرت مدينة البصرة العراقية “الحسين” قائمة المدن التي سجلت أعلى درجات حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

قائمة أعلى درجات الحرارة في العالم

نشر الدكتور عبد الله المسند، عالم الأرصاد الجوية وأستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، على حسابه بموقع تويتر قائمة بأعلى درجات الحرارة المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية في العالم، بحسب موقع EldoradoWeather المتخصص.

قمم العراق

وضمت القائمة 13 مدينة عربية من بين 15 مدينة رائدة حاصلة على أعلى الدرجات العلمية في العالم.

تصدرت العراق المرتبة الأولى في الدول التي شهدت مدنها ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث بلغ عدد المدن المسجلة في القائمة 11 مدينة.

وجاءت مدينة البصرة (الحسين) في العراق في المرتبة الأولى بنتيجة 52.6 درجة مئوية، تليها مدينة الناصرية العراقية التي سجلت 51.8 درجة، فيما جاء مطار البصرة الدولي في العراق بالمرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة 51.7 درجة مئوية، تلاها. منطقة العبدلي في الكويت 51.6 درجة ثم حي الرفاعي في العراق 51.3 درجة مئوية.