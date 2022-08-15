البطالة فِيْ مصر.. مفاجأة سارة وسط قسوة المؤشرات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فِيْ مصر، اليوم الاثنين، عَنّْ ارتفاع معدل البطالة فِيْ البلاد بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي فِيْ الربع الثاني من عام 2022.

فِيْما استقر معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق.

2.15 مليون عاطل عَنّْ العمل

وقالت الوكالة فِيْ بيان إن عدد العاطلين عَنّْ العمل سجل 7.2 فِيْ المائة إلَّى 2.151 مليون فِيْ الفترة من أبريل إلَّى يونيو 2022، مقابل 2.145 مليون فِيْ الربع الأول من العام، مسجلاً زيادة طفِيْفة نسبتها 0.3 فِيْ المائة على أساس ربع سنوي. .

وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد العاطلين عَنّْ العمل بمقدار 36 ألفًا عَنّْ نفس الربع من العام السابق، بزيادة قدرها 1.7 فِيْ المائة.

ارتفاع التضخم

فِيْ وقت سابق من الشهر الجاري، قفز معدل التضخم السنوي فِيْ المدن المصرية متجاوزًا توقعات الخبراء، مدفوعًا بارتفاع أسعار البيض والحليب.

أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن تضخم أسعار المستهلكين فِيْ المدن ارتفع على أساس سنوي إلَّى مستوى أعلى من المتوقع بلغ 13.6٪ فِيْ يوليو من 13.2٪ فِيْ يونيو.

على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم الأساسي بنسبة 1.3٪، مقارنة بانخفاض قدره 0.1٪ فِيْ يونيو.

وتوقع استطلاع لرويترز شمل 14 اقتصاديا أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم السنوي 13.2 بالمئة فِيْ يوليو تموز.

تأثرت مصر بارتفاع أسعار السلع العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

قد تؤدي الزيادة الشهرية فِيْ الأسعار إلَّى زيادة الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة بين عشية وضحاها عَنّْدما يجتمع لاتخاذ قرار فِيْ 18 أغسطس.

أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير فِيْ اجتماعه الأخير فِيْ يونيو.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين 5 و 9 بالمئة لكنه قال عَنّْدما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس فِيْ مايو أيار إنه سيتحمل مؤقتا التضخم فوق هذا المستوى.