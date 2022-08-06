البلتاجي ركلة جزاء الزمالك أمام الجونة صحيحة

علق خبير التحكيم رضا البلتاجي، على قضايا التحكيم في مباراة فريق الزمالك الأول لكرة القدم ونظيره الجونة، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

تغلب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك على نظيره الجونة 4-1، في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، اليوم الجمعة.

وكشف البلتاجي في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “العودة” الذي تبثه قناة المحور الفضائية، أن ضربة الجزاء التي سددها الزمالك ضد الجونة صحيحة، لوجود خطأ واضح ارتكبه خالد قمر لاعب الجونة. ضد سيف الجزيري مهاجم الأبيض.

وأشار إلى أن الإمام عاشور استحق تحذيرًا بعد احتفاله بهدفه أمام الجونة، موضحًا أنه كان عليه قراءة قواعد الكرة وقوانينها، مؤكداً أن المبالغة في الاحتفال أمر خاطئ،

وأشار إلى “عاشور كان يمكن أن يتسبب في كارثة بالاحتفال بالهدف لكن حسام عبد المجيد كان يجب أن يطرد مباشرة وليس الإشعار لأنه منع صراحة مهاجم الجونة من البقاء وحيدًا في المرمى”.