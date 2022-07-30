البلديات إلزامية تسوير المواقع الإنشائية بدءاً من اليوم

أعلنت وزارة الشؤون القروية والبلدية والإسكان أنه اعتباراً من اليوم السبت 1 محرم 1444 هـ، بدأت فترة إلزامية لتسييج مواقع تشييد المباني السكنية.

#فيديو| حفاظاً على حقوق المشاة ومالكي المركبات وتحسين مظهر الشارع، سيبدأ التسييج الإلزامي لمواقع البناء اعتباراً من 1/1/1444 هـ.# وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان pic.twitter.com/LChmGbKhd3

– وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (saudimomra) 14 يوليو 2022

وأكدت الوزارة أن عدم وجود سياج لمواقع البناء يعرض المقاول للمخالفات ويؤثر على تصنيفه، مما يجعله غير قادر على إصدار وثيقة تأمين ضد العيوب الخفية.

قرار سياج الأرض

وأوضحت الوزارة أن السور يحمي حقوق المشاة والمركبات، حيث يسهل عملية السير دون عوائق على الطريق، ويعمل على الحفاظ على الممتلكات ومواد البناء.

وأشار إلى أنه يساهم في معالجة الظواهر السلبية الناتجة عن عملية البناء، والتي تقلل من التشوهات البصرية، وتزيد من نظافة وجمال المدن والأحياء.