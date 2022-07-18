البلدية والإسكان تطلق برنامجاً تدريبياً بالتعاون مع UNDP

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامجًا لتدريب موظفيها على الكفاءة والإنتاجية الحضرية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بمشاركة مجموعة من المتدربين من جميع الأمانات وهيئات التنمية الإقليمية والجهات الحكومية. السلطات الملكية للمملكة، بفندق لو ميريديان بالرياض.

أهداف برنامج الإسكان

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتخطيط العمراني والإقليمي الدكتور عادل بن بخيت الزهراني، أن البرنامج يهدف إلى رفع مهارات العاملين في مجال التخطيط العمراني والإقليمي ورفع الجودة. من مشاريع القطاعين العام والخاص، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى استضافة مجموعة من الخبراء في التخطيط والاقتصاد الحضري وإدارة المدن لاستعراض التجارب العالمية الرئيسية، بالإضافة إلى استضافة خبراء محليين من الأمناء . من بعض المناطق والخبراء الدوليين ؛ نقل التجارب الناجحة في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في المدن السعودية واستعراض أبرز التحديات.

مهارات الإدارة الحضرية

وأضاف “يستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أسابيع، حيث سيكون التركيز في الأسبوع الأول على مهارات الإدارة الحضرية وإدارة المدينة، ويتضمن الأسبوع الثاني سلسلة من الموضوعات المتعلقة بالاقتصاد الحضري وتنويع القاعدة الاقتصادية. ويتناول الأسبوع الثالث قضايا تنويع آليات تمويل المشاريع التي تؤدي إلى ازدهار المدن، تماشيا مع أهداف وزارة التعمير والتي تهدف إلى رفع جودة واستدامة الحياة في المدن، مشيرة إلى أن برنامج التدريب على الكفاءة والإنتاجية الحضرية هو أحد البرامج الفريدة في المملكة.

وأكد الزهراني أن الوزارة تعمل باستمرار على دعم النهضة العمرانية الشاملة والاستجابة لتطلعات سكان المدن السعودية في مجال تحسين البيئة العمرانية وتحقيق الاستدامة العمرانية والحفاظ على الهوية الثقافية وأنسنة المدن. تحسين جودة الخدمات المقدمة وخلق الكفاءة والتوازن في تنمية مناطق المملكة المختلفة في إطار التنمية الحضرية المستدامة اجتماعيا واقتصاديا.