البلطان “يتحالف” مع النصر.. عقوبات جديدة تدمر الاتحاد

يبدو أن التخوفات على نادي الاتحاد برئاسة رئيسه أنمار الهِيْلي ستستمر خلال الفترة المقبلة، بعد عقوبات لجنة الاحتراف ومكانة اللاعبين، فِيْ قضية النصر. و مغربي. النجم عبد الرزاق حمدالله.

وكشفت “المهنية” عَنّْ 4 عقوبات رسمية فِيْ حالة الفوز. اعلاه ايقاف حمدالله “4 اشهر”، والحرمان من تعاقدات نادي الاتحاد فِيْ الشتاء المقبل ميركاتو.

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عقوبات مهنية وتأتي فِيْ سياق “التسجيلات الصوتية” التي قدمها النصر، والتي بموجبها تفاوض الاتحاد والحمد الله، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

* عقوبات جديدة متوقعة ضد نادي الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، لمح الصحفِيْ الرياضي خالد الرشيد، بعقوبات جديدة ضد نادي الاتحاد، فِيْ قضية التعاقد مع المدافع الدولي أحمد الشراحيلي.

وحصل الاتحاد على توقيع الشراحيلي، فِيْ يناير الماضي، بعد دخوله المدة المجانية لعقده مع فريق الشباب الأول لكرة القدم. للانضمام رسميًا إلَّى العميد، هذا الصيف.

لكن خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، رفع شكوى ضد العميد، أمام لجنة الاحتراف، مع أدلة تثبت أن الاتحاد تفاوض مع المدافع الدولي، خلال فترة الحماية من عقده.

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وقال الرشيد عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، تحت عَنّْوان خاص “قضية جديدة لنادي غربي، يتوقع فِيْها عقوبات، بعد جلسة الاستماع التي عقدت بمسؤولية، ولاعب الفريق”.

ورغم أن الإعلام الرياضي لم يذكر اسم النادي، إلا أن “الاحتراف” استمعت إلَّى تصريحات قيادات النقابة، فِيْ الأيام الأخيرة، بخصوص قضية الشراحيلي.

أيضا … من المحتمل أن العقوبة القادمة ستكون على الاتحاد ؛ بسبب رفض مهند الشنقيطي الانضمام للمنتخب الأولمبي السعودي، فِيْ كأس أمم آسيا الأخيرة، بسبب الإصابة، ثم مشاركته مع العميد بشكل طبيعي، فِيْ مباريات ودية.