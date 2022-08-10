البلطان يثير “غضب” النصر مجددا.. ماذا حدث

دخل خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، حربًا جديدة ضد النصر، إلَّى جانب الخلافات المستمرة بينهما فِيْ السنوات الأخيرة.

وسابقا سخر البلطان من نادي النصر. ورد جماهِيْر العالم بـ “هتافات هجومية” ضد رئيس الشباب، فِيْ آخر مباريات الفريقين.

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وصلت التصريحات والهتافات المتبادلة بين العلي واللوث إلَّى الجهات المختصة، وسط تدهُور كبير فِيْ العلاقات بين الطرفِيْن.

* فِيْديو مثير للرئيس الشاب خالد البلطان

مقطع فِيْديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر البلطان ؛ أثناء حديثه مع صبي، فهُو فنان فِيْ نادي النصر.

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وقال خالد البلطان لـ “الأطفال” “ماذا تريدين بالنصر .. أراك تمرض، كن ذكياً يا شبابي”.

فِيْ المقابل سخر جمهُور النصر من كلام البلطان. خاصة وأن فريق الشباب الأول لكرة القدم تغيب عَنّْ منصة التتويج منذ عام 2012.