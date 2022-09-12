البلطان “يحرج” الهلال.. مفاجأة شبابية تهز الشارع السعودي

قدم خالد البلطان رئيس نادي الشباب مفاجأة تاريخية لجمهُور فريق كرة القدم الأول.

يقدم أول فريق كرة قدم لنادي الشباب مستويات مذهلة فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ حيث يتصدر جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 9 نقاط فِيْ 3 مباريات.

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وأحرز الليث 11 هدفا فِيْ المباريات الثلاث دون أن تهتز شباكه شباكه متفوقا على “حامل اللقب” نادي الهلال الذي يحتل حاليا المركز الثاني.

البلطان يهزم الهلال

وبحسب برنامج “أكشن مع وليد” فإن نادي الشباب يستعد لإنشاء مدينة رياضية. ويضم ملعبًا عالميًا لفريق كرة القدم.

وكشف العرض أن المدينة الرياضية الجديدة لنادي الشباب ستكون شبيهة تمامًا بالملاعب الإنجليزية.

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الجدير بالذكر أن البلطان سوف يسبق الهلال الذي أعلن أكثر من مرة عَنّْ رغبته فِيْ إنشاء ملعب دولي خاص به.