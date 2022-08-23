البلطان يحرم الهلال من لقب آسيا بـ”مساعدة النصر”.. قرارات مثيرة

“خالد البلطان يحرم الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا 2022″، قرر ذلك رئيس نادي الشباب، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد.

تأهل ناديا الهلال والشباب إلَّى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022، حيث سيواجه المتصدر شباب الأهلي دبي الإماراتي، بينما يواجه الليث مع ناساف كرشي. من أوزبكستان.

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ستستأنف البطولة القارية فِيْ فبراير 2023 بشكل استثنائي. ستقام المسابقة حسب المواسم، بدءًا من النسخة القادمة.

* البلطان يحرم الهلال من دوري أبطال آسيا

وفِيْ هذا السياق كشف الصحفِيْ الرياضي محمد البكيري أن كل قرارات وتحركات البلطان فِيْ سوق ميركاتو الصيفِيْ الحالي لها هدف واحد. إنه تتويج بدوري أبطال آسيا.

وقال البكيري فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” “الأسد الأبيض سينافس بقوة على لقب الدوري المحترف … وأرشحه كبطل للبطولة الآسيوية”.

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وتعاقد الشباب مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سونج جيو، وكذلك لاعب الوسط البولندي جريجورز كريشوفِيْاك والمهاجم الغابوني آرون سالم بوبيندزا.

كَمْا توصل مجلس إدارة بالتان إلَّى اتفاق نهائي مع سانتي مينا مهاجم نادي سيلتا دي فِيْجو الإسباني. لينضم إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول هذا الصيف.

من جانبه، سيكَمْل الهلال حامل اللقب بطولة دوري أبطال آسيا 2022 دون أي اتفاق جديد. بعد صدور قرار غرفة تسوية المنازعات بحرمان فريق كرة القدم الأول من التسجيل ؛ عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه من قبل نادي النصر.

ويبقى السؤال هل الانتصار سبب لمساعدة البلدين (حرمان) الهلال من اللقب القاري الآسيوي المرغوب