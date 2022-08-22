البلطان يرعب الهلال والنصر.. و”يتفق” مع نجم الأهلي رسميا

وجّه خالد البلطان رئيس نادي الشباب ضربة قاضية إلَّى الاتحاد، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

نظم الشباب ميركاتو التاريخي هذا الصيف من خلال التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين المحليين والأجانب البارزين. فِيْ الصف الأمامي الجابوني آرون بوبيندزا والبول جريجورس كريشوياك.

اقرأ أيضا

بعد عودة العلاقات مع الاتحاد. مفاوضات تاريخية بين فِيْكتوريا وحمد الله

“أكبر صفقة مبادلة بين الهلال والنصر” .. قرار يحسم الخلاف رسمياً

“سحب المنافسة المالية من النصر” تطور رسمي فِيْ قضية Lagame

كَمْا توصل الليث إلَّى اتفاق مع مهاجم سيلتا دي فِيْجو، النجم الإسباني سانتي مينا، بانتظار الإعلان الرسمي عَنّْ الصفقة.

الشباب يخطفون نجم الأهلي من الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، أعلنت صحيفة “الشبابية” اليومية، أن البلطان قد فاز على الاتحاد بصفقة للتعاقد مع النجم الدولي مهاجم الأهلي هِيْثم عسيري.

جدد عسيري تعاقده مع فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي “مؤخرًا” ؛ للأربع سنوات القادمة حتى 30 يونيو 2026.

أنظر أيضا

تم الاتفاق مع 10 ملايين .. شباب يقررون صفقة “إسبانية” صيف 2022

وكشفت الصحيفة أن عسيري توصل إلَّى اتفاق رسمي مع الشباب للانضمام إليه هذا الصيف ؛ لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة.

وحاول نادي الاتحاد فِيْ الأيام الماضية التعاقد مع عسيري، لكنهم لم يفعلوا ذلك. إما على سبيل الإعارة أو كعملية شراء نهائية.

وبهذه الصفقة الكبيرة بعث البلطان برسالة قوية إلَّى الهلال والنصر مفادها أن الشباب مستعد للمنافسة بقوة على جميع الألقاب والبطولات.

يشار إلَّى أن العلاقة بين الشباب والاتحاد متوترة للغاية، بعد أن استعان العميد بالنجم العالمي أحمد شراحيلي قلب دفاع قلعة الليث.