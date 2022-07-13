البلطان “يصدم” الاتحاد فِيْ قضية شراحيلي.. تطورات خطيرة

صعد خالد البلطان رئيس نادي الشباب أزمته مع الاتحاد. فِيْ إطار اتفاق المدافع الدولي أحمد الشراحيلي.

وكانت النقابة قد أعلنت فِيْ كانون الثاني الماضي عَنّْ حصولها على توقيع الشراحيلي بعد دخول الفترة المجانية مع الشباب. للانضمام إلَّى فريق كرة القدم الأول ابتداءً من الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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من جانبه قدم البلطان شكوى رسمية إلَّى لجنة احتراف اللاعبين وأحوالهم. والاتحاد متهم بـ “التفاوض” مع المدافع الدولي قبل دخوله وقت الفراغ.

* تطورات القضية الشراحيلي بين الشباب والاتحاد

وفِيْ هذا السياق، كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأربعاء، أن رئيس نادي الشباب بعث برسالة جديدة إلَّى اللجنة المهنية، يطلب فِيْها ما يلي

كشف حساب حوالات بنكية للاعب احمد شراحيلي اخر 8 شهُور.

– استدعاء أحد نجوم نادي الشباب. شهد فِيْ قضية أحمد الشراحيلي.

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وأشارت التقارير إلَّى أن اللاعب الذي طلب منه الشاب الإدلاء بشهادته فِيْ القضية ؛ وكان شراحيلي قد أخبره فِيْ وقت سابق أنه سيغادر إلَّى الاتحاد، قبل دخوله المدة الحرة لعقده.

يشار إلَّى أن خالد البلطان طالب فِيْ شكواه لـ “المحترف” بوقف الشرحيلي، وحرمانه من العقود النقابية، بالإضافة إلَّى تعويض مالي كبير.