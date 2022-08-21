“البلطان ينتصر على النصر”.. لجنة الانضباط ترفض شكوى العالمي

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الأحد، عَنّْ آخر مستجدات أزمة نادي النصر مع خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، بشأن إساءة استخدامه للعلمي من خلال برنامج تلفزيوني.

وتم بث مقطع فِيْديو للبطان وهُو يتحدث لشاب نصراوي يطلب منه التوقف عَنّْ تشجيع قلعة العالم مما يجعله يمرض.

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وأكدت صحيفة الرياضية اليومية، أن لجنة الأخلاقيات والانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم رفضت الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد خالد البلطان رئيس نادي الشباب، بتهمة إساءة معاملته للنادي، بحسب البيان. صادر. من قبل اللجنة أمس.

ولفتت الصحيفة إلَّى أنه بعد انتهاء نادي النصر من الإجراءات الرسمية لجأت اللجنة إلَّى خالد البلطان للرد على شكوى النصر، وفِيْ ضوء ذلك قررت قبول الشكوى الرسمية. ورفضها من وجهة نظر موضوعية، مؤكدين فِيْ الوقت نفسه أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة الأخلاق والانضباط.

وكان نادي النصر قد سبق له أن فرض حظرًا على خالد البلطان. حيث تم القبض على الشاب كاتشيك ؛ لمدة شهرين كاملين من ممارسة عمله، فِيْ فبراير 2022، بقرار من وزارة الرياضة السعودية، فِيْ سياق أزمته الشهِيْرة مع الأسطورة حسين عبد الغني، الذي شغل منصب الرئيس التنفِيْذي لشركة Al- نادى النصر فى ذلك الوقت.

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