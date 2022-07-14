“البلوي ومحمد نور”.. الحائلي يشعل الاتحاد بقرار تاريخي حاسم

فجّر أنمار الهِيْلي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد مفاجأة تاريخية، بالتزامن مع موضوع النصر والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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الاتحاد يفاجئ الحمد الله بتوقع “أقوى قرارات 2022” … للنصر

وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

* قرار تاريخي للهِيْلي فِيْ الاتحاد

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل إلَّى “اختيار” الهِيْلي، وهُو اسم جديد يتولى منصب المدير التنفِيْذي ومدير كرة القدم لنادي الاتحاد، خلفا لحميد البلوي.

وأشار المريسيل فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير “تويتر” إلَّى أن رئيس الاتحاد سبق له أن اقترح هذا الاسم على نائبه أحمد كعكي. حسب تلميحاتك.

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وكشف الصحفِيْ الرياضي أن القرار سيعلن رسميا فِيْ حال “تعليق” البلوي. فِيْ سياق موضوع النصر الحمد لله.

ويعتبر البلوي المتهم الأول فِيْ التسجيلات الصوتية التي قدمها النصر للجنة المحترفِيْن والفِيْفا. تحريض النجم المغربي على مغادرة قلعة العلمي والانضمام إلَّى الاتحاد.

ورد مشجعو الاتحاد على هذه التغريدة ؛ وكان يأمل أن يكون الأسطورة محمد نور خليفة حامد البلوي، خاصة بعد تلميحاته حول رغبته فِيْ تولي منصب إداري بالنادي.