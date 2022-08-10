“البلوي ينقذ شابا من الموت”.. والنصر ينتفض فِيْ وجه الاتحاد

“البلوي ينقذ شاباً من الموت” .. أنباء لقيت صدى واسعاً، فِيْ الشارع الرياضي السعودي، خلال الساعات الماضية.

ونشرت قناة الإخبارية مقطع فِيْديو فقال ويظهر فِيْه شخص يدعى البلوي ينقذ شابا من الموت بعد انزلاقه تحت أقدام الجمال.

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وأثناء سباق للجمال، قفز البلوي من سيارة لإنقاذ الشاب، فِيْ مشهد بطولي أبهر الشارع السعودي بأكَمْله.

* البلوي يشعل حربا بين النصر والوحدة

لكن المثير فِيْ الأمر أن هذا الفِيْديو أشعل فتيل حرب غير متوقعة بين جماهِيْر النصر والاتحاد.

حيث استغل عشاق العالم هذا العمل البطولي ؛ للمقارنة بين موفر الشاب والرئيس التنفِيْذي لنادي الاتحاد حميد البلوي.

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واعتبروا أنه على الرغم من تشابه الأسماء، فإن حامد البلوي بخلاف منقذ الشاب يقوم بـ “تدمير” قلعة العميد. متورط فِيْ العديد من القضايا الخطيرة.

وحرمت اللجنة المهنية السعودية الاتحاد من العقود “لمدة قياسية”، إضافة إلَّى إيقاف البلوي لـ “ستة أشهر”. فِيْ إطار المفاوضات مع النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، خلال الفترة المحمية من عقده مع النصر.

كَمْا يخضع الاتحاد لعقوبات جديدة مع تسريبات عَنّْ اعتقال البلوي أيضا فِيْ حالة تزوير التقارير الطبية للاعب مهند الشنقيطي ظهِيْر نادي الاتحاد. لعدم الانضمام إلَّى المنتخب الأولمبي السعودي.