البلوي يواجه أزمة كبرى بعد الرحيل عَنّْ الاتحاد

كشفت تقارير إعلامية عَنّْ أزمة كبيرة يواجهها حامد البلوي الرئيس التنفِيْذي السابق لكرة القدم لنادي الاتحاد، فِيْ سياق القضية المعروفة إعلاميا بـ “تسجيلات حمدالله”.

وشكر مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي حميد البلوي على الفترة التي شغل فِيْها منصب الرئيس التنفِيْذي للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا رحيل البلوي عَنّْ منصبه (انظر التفاصيل).

وصرح خالد البابطين، رئيس لجنة الأخلاق والانضباط السابق، خلال تصريحات للرياضية، أن حامد البلوي نفسه يتحمل الغرامة المفروضة عليه وقيمتها 300 ألف ريال، أمام القانون وليس الاتحاد. النادي.

قررت لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمان الاتحاد من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بغرامة قدرها 500 ألف ريال، إضافة إلَّى إيقاف اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر و a. غرامة 300 ألف ريال، وإيقاف حامد البلوي لمدة 6 أشهر وغرامة 300 ألف ريال، والإيقاف الإداري لمشعل السعيد لمدة 3 أشهر.

جاء قرار لجنة المحترفِيْن فِيْ سياق الشكوى المقدمة من نادي النصر والتي تضمنت تسجيلات تفِيْد بوجود مفاوضات مع نادي الاتحاد للاعب حمدالله، بينما كان فِيْ فترة الحماية من عقده مع اللاعب. النصر.

البلوي ملزم بالدفع لا الاتحاد

وأضاف البابطين أن الاتحاد السعودي لكرة القدم له الحق فِيْ رفع دعوى قضائية ضد البلوي لإجباره على الدفع عَنّْ طريق الجهات المختصة، حتى بعد خروجه من منصته، ولا يمكنه العودة للعمل فِيْ المجتمع الرياضي. . الغرامة.

من جانب آخر أكد المحامي عبدالله الشايع أنه بينما لا يزال قرار لجنة المحترفِيْن قابلاً للاستئناف، فلا يحق للاتحاد السعودي لكرة القدم أن يطالب بأي شيء من المعاقبين حتى يصدر التحكيم الرياضي قرارًا نهائيًا. مركز.

وتابع “قرار الحكام، فِيْ حال إقراره من قبل لجنة المحترفِيْن، هُو وثيقة تنفِيْذية لاتحاد كرة القدم الحق فِيْ طلب الامتثال من خلال محكَمْة التنفِيْذ وفق الإجراءات القانونية”.

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