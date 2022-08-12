البليهِيْ بين نار التجميد وجنة التخفِيْض فِيْ الهلال.. تطورات مثيرة

حالة من الصدمة تفرض على جماهِيْر نادي الهلال، بعد رفض علي البلاحي مدافع فريق كرة القدم الأول، تجديد عقده مع ناديه الزعيم، والتفكير فِيْ الرحيل إلَّى الزعيم. . نصر بعد إتمام العقد بين الطرفِيْن.

علمت “سعودي سبورت” أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، جمد مشاركة علي البليحي فِيْ المباريات حتى رحيله الفعلي، ما لم يجدد اللاعب العقد ويتخلى عَنّْ مطالبه الاقتصادية الكبيرة التي بلغت حد الطلب. لنحو 7 ملايين ريال سعودي مقابل التجديد فِيْ الموسم وطلبه للتوقيع لمدة موسمين على ألا يقل عَنّْ موسم واحد.

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البليحي يعرض نفسه للنصر

وشهدت الساعات الماضية عرض التعاقد مع البليحي على موصلي معمر رئيس نادي النصر لكن الصفقة لقيت تحفظات فِيْ ظل حَقيْقَة أن النصر لديه عدد لا بأس به من المدافعين فِيْ الفريق من المدرب رودي. جارسيا، الذي من المتوقع أن يقرر ما إذا كان سيقدم الاتفاق أم لا فِيْ الفترة المقبلة.

سعودي سبورت 7 ترصد معلومات عَنّْ رحلة البليحي فِيْ الهلال.

* علي البلاحي يلعب مع الهلال منذ 2017 بعد قدومه من الفاتح

وشارك البليحي فِيْ 132 مباراة رسمية مع الهلال فِيْ جميع البطولات

وسجل البليحي 14 هدفا لصالح الهلال سجل خلالها هدفا ولعب دفاعا

وفاز البليحي بلقب الدوري مع الهلال فِيْ المواسم الثلاثة الماضية

* البليحي والهلال يتوجان بلقب دوري أبطال آسيا مرتين

* كان البليحي عَنّْصرا أساسيا فِيْ فريق الهلال منذ 217

* الراتب السنوي المعروض لتجديد عقد البليحي يصل إلَّى 4 ملايين و 500 ألف ريال

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