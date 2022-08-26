“البليهِيْ على أبواب النصر بعد كارثة الخليج”.. كواليس تهز الهلال

تزايد الغموض حول مستقبل النجم الدولي الكبير علي البلاحي مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال خلال الساعات الماضية.

والبلاهِيْ (32 عاما) الذي ينتهِيْ عقده مع نادي الهلال فِيْ يونيو 2023 وسط أنباء عَنّْ فشل مفاوضات التجديد.

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يلعب المدافع الدولي لقلعة الزعيم منذ صيف 2017، عَنّْدما انضم إليه من فريق نادي الفتح لكرة القدم الأول.

* مشاهد مروعة داخل نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، ألمح الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الفريح إلَّى مضايقة الهلالين “عمدًا” للبليحي. لإجباره على مغادرة النادي.

وأشار الفريح فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، إلَّى أن هذه المضايقات بدأت بـ “العرض الضعيف” الذي قدمه مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل للاعب. . ؛ لتجديد عقدك.

ورفض البليحي عرضا من الهلال مقابل 4.5 مليون ريال لكل موسم رياضي. من أجل تجديد عقده مع فريق كرة القدم الأول.

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وكشف الصحفِيْ الرياضي أن المضايقات التي يتعرض لها البليحي دفعت بعض زملائه فِيْ الهلال لمواجهته ؛ وفوقهم النجم الدولي الكولومبي غوستافو كوييار.

وخاض المدافع الدولي مواجهات لفظية عَنّْيفة مع كوييار، خلال مباراة الخليج، فِيْ منافسات الجولة الأولى من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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– فكَيْفَ رد علي البليحي على خبر “طرده” من الهلال

ومع ذلك، يبدو أن البليحي كان سريعًا فِيْ الرد على هذه الأخبار المنتشرة على نطاق واسع فِيْ الساعات القليلة الماضية. وذلك من خلال ظهُور نادر على “سناب شات” لزميله عبدالله المعيوف.

ونشر المعيوف مقطع فِيْديو للبليحي وكويلار. يتبادلان الضحك، فِيْ إشارة إلَّى انتهاء الأزمة بينهما التي حدثت خلال مباراة الخليج.

الجدير بالذكر أن البليحي رد على سؤال سابق بخصوص البقاء فِيْ فريق نادي الهلال الأول لكرة القدم. بقوله “إن شاء الله”.