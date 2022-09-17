البليهِيْ مع الهلال والنصر.. “من الـ4.5 مليون لاجتماع الفندق السري”

لا يزال مستقبل النجم العالمي الكبير علي البلاحي يثير الكثير من الجدل فِيْ الشارع الرياضي السعودي، مع اقتراب دخوله الفترة المجانية لعقده مع الفريق الأول لنادي الهلال.

ينتهِيْ عقد البليحي مع نادي الهلال بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023. حيث يحق له التوقيع مع أي فريق آخر، خلال شهر يناير المقبل.

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النجم الدولي الكبير يلعب مع قائد الهلال منذ عام 2017، عَنّْدما انتقل إليه من صفوف فريق نادي الفتح لكرة القدم الأول.

مستقبل النجم علي البلاحي

كانت هناك تقارير متضاربة فِيْ الأيام الأخيرة. – بخصوص تجديد البليحي مع نادي الهلال أو اتفاق مع فريق آخر. لينضم إليه رسميا الصيف المقبل.

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ويحظى علي البلاحي باهتمام كبير من مجلس إدارة نادي النصر إضافة إلَّى الاتحاد والشباب. ل “خطفه” من الهلال بعد انتهاء عقده.

* فِيْما يلي تسلسل “قِصَّة” البليحي بين عرض الهلال ومفاوضات نادي النصر “السرية”

نادي الهلال عرض على البليحي. لمدة عام مقابل 4.5 مليون ريال.

علي البليحي رفض عرض الهلال .. والمطالبة بالمساواة مع سلمان الفرج.

– الإعلامي علي هبة عرضان لفِيْلتوري والاتحاد. للتعاقد رسمياً مع البليحي.

رافع الشهراني وكيل البليحي اللاعب لم يدخل الفترة الحرة ؛ لا صحة فِيْ اتفاقه مع أي ناد.

– الاعلامي علي هبة لقاء بين مسؤولي البليحي والنصر فِيْ احد الفنادق. بعد مباراة الهلال والوحدة.

– الإعلامي عدنان جستينية الهلال لن يزيد عرضه للبليحي. ومبروك على قيادة اللاعب للفوز.

رافع الشهراني وكيل البليحي اتفاق اللاعب مع النصر … فِيْلم يعتقد مؤلفه أنه حقيقي.