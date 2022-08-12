“البليهِيْ من الهلال إلَّى النصر”.. حَقيْقَة أكبر خيانة فِيْ التاريخ

“علي البلاحي فِيْ طريقه من الهلال الى نادي النصر”. ولعل هذا الخبر الذي انتشر على نطاق واسع فِيْ وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ؛ إنه الأغرب على الإطلاق، فِيْ عام 2022.

اشتهر باليحي البالغ من العمر 32 عاما بعدائه الكبير لجماهِيْر النصر. خاصة أنه “وضع” علم الهلال، على ملعب “مرسول بارك”، بعد انتهاء المباراة بين الفريقين، فِيْ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

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ولعب البلاحي فِيْ أول فريق كرة قدم لنادي الهلال، منذ عام 2017، عَنّْدما انتقل إلَّى نفس الفريق من الفاتح، وشارك منذ ذلك الحين فِيْ 132 مباراة رسمية، وأحرز 14 هدفًا، وقدم مساعدة فقط. .

رغم هذا العداء، تؤكد التقارير الأخيرة انتقال نجم الزعيم إلَّى النصر الصيف المقبل ؛ وذلك بعد أن رفض عرضًا من إدارة فهد بن نافل بتجديد عقده مقابل 4.5 مليون ريال سنويًا.

* حَقيْقَة انتقال علي البليحي إلَّى النصر

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، المقرب من بيت النصراوي، عَنّْ انتقال علي البلاحي إلَّى قلعة العالم.

ونفى الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير “تويتر”، وجود مفاوضات بين مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصل معمر والبلاحي.

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وأكد الإعلامي الرياضي أن النصر لا يستطيع التفاوض مع نجم الهلال. خاصة أنه لم يدخل فِيْ المدة الحرة لعقده -حتى الآن-.

وإذا حاول الهلال تفاوض النصر مع البليحي فِيْ فترة العقد المحمية. سيخضع العالم لعقوبات شديدة ؛ على وجه الخصوص، رفض العقود.