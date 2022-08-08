البليهِيْ يثير الجدل بعد رفض عرض الهلال..”يستحق أكثر ويفِيْد الاتحاد”

أثار علي البلاحي، مدافع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الكثير من الجدل فِيْ الساعات القليلة الماضية، بعد أن رفض عرضًا من الهلال بتجديد عقده، قبل دخوله الفترة المجانية.

رفض علي البلاحي عرضا من نادي الهلال بتمديد عقد اللاعب مقابل 4.5 مليون ريال سنويا لمدة موسم رياضي واحد، علما أن اللاعب يدخل الفترة المجانية مع الهلال فِيْ 28 أغسطس، وبالتالي فإن اللاعب حر فِيْ التوقيع مع أي نادي مجاناً دون العودة لإدارة الهلال.

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كانت ردود الفعل على رفض البليحي لعرض الهلال متباينة، حيث كان هناك ميل للمدافع الدولي لاستحقاق مبلغ أعلى من عرض الهلال لتمديد عقده.

ودارت مقارنات عامة بين علي البلحي وزياد الصحافِيْ مدافع فريق الاتحاد لكرة القدم، حيث طالبت أصوات شعبية البليحي باستحقاق 7 ملايين ريال فِيْ الموسم الواحد.

من ناحية أخرى، تباينت ردود الفعل الانتقادية للبلاهِيْ، بين اتهامه بمحاولة الضغط على إدارة الهلال، فِيْ ظل رفض تسجيل النادي لفترتين، فِيْ سياق قضية. اللاعب محمد كنو، وإنهاء عقده مع النصر والتجديد مع الهلال.

ومن تعليقات الجمهُور ترشيحات للبليحي للانتقال إلَّى الاتحاد أو النصر، فِيْما وصفها البعض بقصته فِيْ مرمى النصر.

فِيْما يلي نستعرض بعض التعليقات من المعجبين بخصوص رفض البليحي تجديد عقده مع الهلال.

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