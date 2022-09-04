البليهِيْ يسخر من “مراسل” مباراة الهلال أردت تحطيم نظارتك!

استهزأ النجم علي البلاحي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال، بالمراسل التلفزيوني الذي كان حاضرا فِيْ مباراة الفتح، عَنّْدما فاز الضيوف (1-0) على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي. فِيْ الأحساء، ضمن الجولة الثالثة من مسابقات دوري “روشن” السعودي.

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نجح فريق الهلال الأول فِيْ تحقيق فوز صعب (1-0) على حساب الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْتو.

البليحي يسخر من “مراسل” حزب الهلال أردت كسر نظارتك!

وتداول عدد كبير من عشاق رياضة الشارع السعودي مقطع فِيْديو يظهر فِيْه مراسل قنوات SSC الرياضية التلفزيونية على أرض ملعب الأمير عبدالله بن جلوي، قبل لقاء الفتح والهلال.

ويظهر فِيْ الفِيْديو أن إحدى الطلقات التي أطلقها اللاعبان من الهلال والفتح أصابت رئيس مراسل اللجنة الأمنية العليا.

وكتب علي البلاحي، بنبرة مزحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي سناب شات، رسالة للمراسل الذي يبدو أنه تربطه بينهما علاقة ودية “كنت من أحبها … لقد كنت هِيْ “. أب فِيْ نظارتك “.

يشار إلَّى أن الهلال سيواجه غريمه المصري الزمالك فِيْ مباراته المقبلة، الجمعة المقبل، فِيْ نهائي كأس السوبر لوسيل، بالعاصمة القطرية الدوحة.