البليهِيْ “يصدم” الجماهِيْر.. ونجم الهلال فِيْ المستشفى لهذا السبب !

تغيب اثنان من أكبر نجوم نادي الهلال عَنّْ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم مساء الاثنين استعدادا للمباراة الودية ضد الشعلة.

ويواجه الهلال مساء الثلاثاء، فِيْ تمام الساعة السابعة مساء، أول فريق كرة قدم لنادي الشعلة، فِيْ المباراة الودية الثالثة.

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فاز المتصدر على الميريا الإسبانية (2-1)، فِيْ أول مباراة ودية له، قبل أن يكتسح نوتنغهام فورست، إنجلترا، بستة أهداف مقابل واحد.

* غياب البليحي والشهراني عَنّْ تدريب الهلال

وفِيْ هذا السياق، أعلن نادي الهلال، غياب النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع الهلال، عَنّْ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين.

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وكشف الهلال عَنّْ غياب البليحي عَنّْ تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. يأتي لأنه مصاب بالأنفلونزا.

وأوضح المدير أن ظهِيْره الأيسر ياسر الشهراني غاب أيضا عَنّْ التدريبات يوم الاثنين ؛ لأنه كان مع والده فِيْ المستشفى.