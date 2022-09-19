البليهِيْ يفاجئ الشارع السعودي.. حَقيْقَة مفاوضات نجم الهلال مع النصر

كشف رافع الشهراني وكيل الأعمال علي البلاحي نجم فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال، مساء الاثنين، عَنّْ بدء مفاوضات رسمية مع النصر، الأمر الذي فاجأ شارع الرياضة السعودي.

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النجم علي البلاحي البالغ من العمر 32 عامًا، والذي أثار اسمه جدلًا كبيرًا فِيْ الشارع الرياضي السعودي، بعد أن ادعى عدد من الإعلاميين الرياضيين أنه اقترب من استكَمْال انتقاله من الهلال إلَّى النصر مجانًا. مجانًا، فِيْ يناير 2023، عَنّْد دخول الفترة المجانية.

البليحي يصدم الشارع السعودي … حَقيْقَة مفاوضات نجم الهلال مع النصر

وأوضح رافع الشهراني، عبر حسابه الإعلامي عبدالله الحنيان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حَقيْقَة المفاوضات بين علي البلاحي نجم الهلال مع النصر.

نعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” المفاجآت التي كشفها وكيل النجم علي البلاحي للشارع الرياضي السعودي

– لم تدخل الفترة المجانية. وأشار وكيل الشركة البالغ من العمر 32 عامًا إلَّى أن العقد لا يزال ساريًا، موضحًا أن ما يشاع عَنّْ دخول النجم علي البلاحي الفترة الحرة باطل تمامًا. وقال إنه بقي عدة أشهر، الأمر الذي نفى بسببه إمكانية الرحيل عَنّْ الهلال مجانًا.

مفاوضات النصر. وأكد أن علي البلاحي لم يجلس قط مع أي مسؤول فِيْ النصر، ردا على مزاعم بعقد جلسة خاصة بين الجانبين فِيْ فندق بالعاصمة الرياض، خاصة أن اللاعب فِيْ فترة محمية، لذا فإن أي تفاوض مع أي نادي آخر باستثناء الهلال هُو موضوع جديد فِيْ رياضة الشارع السعودي.

وكان الهلال، بحسب آخر البيانات الصحفِيْة، قد قدم عرضًا رسميًا لتمديد عقد البليحي حتى صيف 2024، مع خيار التجديد لموسم آخر، بشرط حصوله على 4.5 مليون ريال سعودي سنويًا. ما لم ينل إعجاب اللاعب الذي انضم للقائد فِيْ صيف 2017 قادمًا من Apertura.