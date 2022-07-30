البنجر المخلل مستحيل تشتريه من بره تاني لعشاق الطعم الحَلْو والحامض

مخلل البنجر فِيْ طريقه إلى المحَلْات اليوم سنفعله سويًا، وسنخبرك بالطريقة بالخطوات والتفاصيل للوصول إلى أفضل نتيجة معًا، حيث من المعروف أن البنجر يرفع مستوى الحديد فِيْ الجسم، ويجعل ذلك تألق البشرة، لما لها من فوائد عظيمة تزيد من طاقة الجسم، وتتخلى عن الطاقة المنخفضة، والتعب الشديد، وفِيْ الفترة الأخيرة كانت هناك طرق عديدة لمخللها، لكن معنا ستحصل على طريقة تجعلك أصبح مدمنًا على هذا النوع من المخللات.

مخلل البنجر

نحن نبحث دائمًا عن الأشياء التي لها قيم غذائية رائعة، ونستغلها ونعيد تدويرها للاستفادة منها بالشكل الذي نحبّه ويمكننا قبوله، وبالتالي فإن البنجر فِيْ حالته الطبيعية لا يحبّه كثير من الناس. أحد المخللات الرئيسية فِيْ الأسواق والمنازل.

مكونات

كيلو بنجر.

2 لتر ماء.

ربع كوب خل أبيض.

3 أكواب من ماء البنجر للتخليل.

ملعقتان كبيرتان من الملح.

ربع كوب سكر.

5 فصوص ثوم.

كيف تستعد

فِيْ البداية، ننقع البنجر فِيْ القليل من الماء، وننظفه جيدًا من الأوساخ التي تحيط به ونقطعه بالطريقة التي نحبها، ولكن مع الأخذ فِيْ الاعتبار أنها متساوية إلى حد ما.

نحضر قدرًا بالحجم المناسب بالكَمْية المتوفرة لدينا، ونضع الشمندر فِيْه، ثم نغطيه بكَمْية كافِيْة من الماء، ونضع القدر على النار حتى يغلي تمامًا.

ثم نقوم بتقليل الحرارة، ونتركها لمدة 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، وإذا أردنا إجراء اختبار النضج، نحضر سكينًا ونقوم بوخزه.

وعليك أن تحرصي على عدم تركها عند النضج الكامل، يجب أن تكون حوالي 70٪ فقط، للحصول على أزمة لا تُنسى.

نخرجه من الماء ونتركه جانباً لندفأ قليلاً، ثم نجهز البرطمانات المخصصة للتخليل ونكديس البنجر فِيْها ببعض رقائق الثوم.

ثم نحضر بعض الماء المغلي ونغلي بوضعه على نار عالية ونضيف الخل والملح والسكر.

ونضعه على البنجر وهُو فِيْ حالته الساخنة، ونغلق البرطمان على الفور بإحكام، وننتبه لقلبه رأسًا على عقب لليوم التالي دون أي حركة.

وفِيْ النهاية نتمنى أن نكون قد ساعدناك بطريقة البنجر المخلل الرائعة والتي يمكنك استخدامها لخلط أي شيء آخر.