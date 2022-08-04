البندق التركي.. بكَمْ أنعش حصيلة صادرات أنقرة

وصلت عائدات تصدير البندق فِيْ تركيا إلَّى 1.9 مليار دولار خلال الأشهر الـ 11 الماضية.

جاء ذلك بحسب البيانات الصادرة، الخميس، عَنّْ اتحاد مصدري البندق والبندق بمنطقة البحر الأسود فِيْ تركيا.

بلغت كَمْية البندق المصدرة خلال الفترة من 1 سبتمبر 2022 حتى 31 يوليو من العام الماضي 322592 طنًا.

وبلغت عائدات تصدير البندق خلال الفترة المذكورة مليارا و 895 مليونا و 697 الف و 602 دولار.

تنتج تركيا حوالي 75 فِيْ المائة من إجمالي الإنتاج العالمي من البندق، ويتم إنتاج حوالي 60 فِيْ المائة منه فِيْ ولايات أوردو، وريز، وجيرسون، وطرابزون، وأرتوين، وكلها تطل على البحر الأسود.

ولعل أشهر ما تزرعه تركيا على أراضيها هُو المكسرات والبندق ثم الجوز وبعده الفستق.

الصادرات التركية فِيْ يوليو

وبلغت قيمة صادرات تركيا فِيْ يوليو الماضي 18.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.4 فِيْ المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك وفقا لما أعلنه وزير التجارة التركي محمد موش، أمس الأربعاء، والذي ذكر فِيْه أن “حجم التجارة الخارجية فِيْ يوليو الماضي ارتفع إلَّى 47.7 مليار دولار، بزيادة 28.7٪ مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي،” مشيرا الى ان هذا الرقم يعتبر الاعلى حتى الان لشهر يوليو الصادرات.

وأشار إلَّى أن واردات بلاده فِيْ يوليو الماضي بلغت 29.1 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، أوضح موش أن صادرات تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بلغت 144.4 مليار دولار.

الصادرات التركية عام 2022

يشار إلَّى أن إجمالي صادرات تركيا بلغ 225.4 مليار دولار العام الماضي، بنسبة نمو 32.9 فِيْ المائة، مقارنة بعام 2022.

وانخفض عجز التجارة الخارجية خلال عام 2022 بنسبة 7.8 فِيْ المائة مقارنة بعام 2022 ليصل إلَّى 45.9 مليار دولار.