البنك الأهلي السعودي يقدم تمويل شخصي للمتقاعدين 0% رسوم إدارية وبدون كفيل

يقدم البنك الوطني السعودي تمويلاً ممتازًا للمتقاعدين بشروط ميسرة وبسعر فائدة لا يتذكر و 0٪ رسوم إدارية وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. السعوديون والمقيمون موظفون في القطاع العام أو الخاص ، حيث يُصنف على أنه أفضل بنك محلي في المملكة العربية السعودية. فهو يزيد من مكانته ويزيد من ساحة المنافسة كأفضل بنك في المملكة العربية السعودية يضمن لك حقوقك ومسؤولياتك المصرفية بسبب الالتزام بحماية حقوق العميل وفق الأسس في كافة المعاملات بنزاهة وشفافية وهو أحد الأهداف الإستراتيجية للبنك ، والذي يتضمن أيضًا طريقة إخطار العميل بالمخاطر التي قد تنجم عن القروض قبل البدء في تقديم الطلب ، بالإضافة إلى مراقبة جميع الحركات والعمليات المالية للحماية من أي احتيال.

شروط طلب تمويل المتقاعدين من البنك الأهلي السعودي:

يشترط في طالب القرض تحويل المعاش إلى البنك.

كما يشترط ألا يزيد عمر المتقاعد عن 75 سنة وقت انتهاء القرض.

كما يشترط ألا تتجاوز فترة سداد الأقساط 60 شهرًا.

مطلوب أيضًا أن يكون متوافقًا مع الشروط والأحكام.

يجب أن يكون لدى المستفيد بطاقة هوية أو إقامة سارية.

كيفية التقدم للحصول على التمويل والمستندات المطلوبة: