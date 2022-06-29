البنك الأهلي والاتحاد السكندري يفاوضان لاعب الزمالك

أعرب كل من اتحاد الإسكندرية والبنك الأهلي عن رغبتهما في التعاقد مع الإيفواري رزاق سيسي، لاعب فريق الزمالك الأول، خلال الميركاتو الصيفي.

ينتهي عقد سيسي مع الزمالك نهاية الموسم الحالي، ولا توجد نية داخل القلعة البيضاء لتجديد عقده مع النادي، بالنظر إلى أنه لم يتمكن من إثبات وجوده خلال الموسم الحالي.

تلقى رزاق سيسي الإيفواري عرضين من اتحاد الإسكندرية والبنك الأهلي الراغبين في الحصول على خدماته بعد انتهاء عقده مع الزمالك.

من جهته، دعا المدرب البرتغالي مانويل جيسوالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، الإدارة البيضاء إلى عدم تجديد العقد رسميًا مع رزاق سيسي، وأكد فيريرا أنه لا يحتاج إلى خدمات اللاعب في الفريق، بعد لم يفعل. اختبر أهليتك لارتداء القميص الأبيض.

وكشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي القادسية الكويتي بالتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول في نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير أن القادسية دخل في مفاوضات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية مع الإيفواري رزاق سيسي، لاعب فريق الزمالك الأول، من أجل التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المتوقع أن يقرر سيسيه موقفه النهائي فيما يتعلق بمهمته المقبلة في الأيام المقبلة، بعد انتهاء عقده مع وايت كاسل خلال الفترة الحالية.