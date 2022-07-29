“البنك الإسلامي” يصرف 10.5 مليار دولار مساعدات للدول الأعضاء

وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على تقديم مساعدات بقيمة 10.54 مليار دولار أمريكي لدعم أعضائها فِيْ مواجهة أزمة الغذاء العالمية.

عقدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أمس اجتماعاً مشتركاً استثنائياً لمجلس المديرين التنفِيْذيين للبنك الإسلامي للتنمية، ومجلس إدارة صندوق التضامن الإسلامي للتنمية (ISFD)، ومجلس إدارة المؤسسة الإسلامية للتنمية المستدامة. تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC) برئاسة رئيس البنك الإسلامي للتنمية ورئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور محمد الجاسر. .

وافق الاجتماع المشترك على حزمة بقيمة 10.54 مليار دولار من البرنامج الشامل للاستجابة للأمن الغذائي (FSRP) التي ستدعم البلدان الأعضاء فِيْ معالجة أزمة الغذاء المستمرة، وزيادة جهُود المجموعة المستمرة للمساهمة فِيْ تعزيز قدرة أعضائها على الصمود أمام الصدمات المستقبلية الناتجة عَنّْ مشكلة الأمن الغذائي. ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

تفاصيل المساعدة

كجزء من الحزمة الشاملة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سيساهم البنك بما يصل إلَّى 5.7 مليار دولار فِيْ تمويل إجمالي للبلدان الأعضاء، بما فِيْ ذلك 4 مليارات دولار فِيْ الموافقات الجديدة و 1.7 مليار دولار فِيْ حالات الطوارئ للصرف للمشاريع القائمة، كجزء من “المجموعة الواحدة”. يقترب. – هدف واحد” .

يتضمن البرنامج مساهمات كبيرة ومباشرة من قبل كيانات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على النحو التالي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 4.5 مليار دولار أمريكي لتمويل التجارة ؛ المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 269 مليون دولار أمريكي لعمليات تنمية القطاع الخاص. صندوق التضامن الإسلامي للتنمية 75 مليون دولار فِيْ شكل قروض ومنح وموارد رأسمالية ؛ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 500 مليون دولار أمريكي لتغطية التأمين السياسي والائتماني. لاستكَمْال الحزمة المالية لمجموعة البنك الدولي، سيوفر IsDBi البيانات الهامة والتحليلات ودعم المعلومات من أجل اتخاذ قرارات فعالة ومؤثرة.

تمويل فوري

من المتوقع أن توفر حزمة التمويل تمويلًا فوريًا يصل إلَّى 3.2 مليار دولار أمريكي (على مدار الـ 18 شهرًا القادمة) للتدخلات قصيرة الأجل من خلال توفِيْر الإمدادات الغذائية والزراعية الطارئة والحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش للسكان الأكثر ضعفًا.

سينصب التركيز الأساسي للبرنامج والجزء الأكبر من مظروف التمويل المتبقي والبالغ 7.3 مليار دولار أمريكي، والذي سيمتد على مدى السنوات الثلاث المقبلة، على تطوير تدخلات مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل لمعالجة نقاط الضعف الهِيْكلية والأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي فِيْ الدول الأعضاء.، والتي تشمل الإنتاجية المنخفضة، والفقر الريفِيْ، وتغير المناخ، وضعف قدرة النظم الزراعية والغذائية الإقليمية والوطنية على الصمود من خلال ست مبادرات رئيسية بناء القدرة الزراعية على التكَيْفَ مع تغير المناخ ؛ سلاسل قيمة الأغذية والمدخلات ؛ إنتاجية أصحاب الحيازات الصغيرة والوصول إلَّى الأسواق ؛ دعم سبل العيش الريفِيْة؛ تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وبناء أنظمة إمدادات غذائية مرنة.

يبلغ إجمالي الدعم التمويلي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية للزراعة والأمن الغذائي حاليًا 20.6 مليار دولار، تشمل 1538 عملية.

تجدر الإشارة إلَّى أن البنك الإسلامي للتنمية (IsDB) هُو بنك إنمائي متعدد الأطراف يعمل على المساعدة فِيْ تحويل مشهد التنمية البشرية الشاملة من خلال تحسين حياة الناس فِيْ البلدان الأعضاء، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإحداث تأثير على نطاق واسع. .

يضم البنك الإسلامي للتنمية 57 دولة عضو فِيْ أربع قارات ومجتمعات مسلمة فِيْ دول غير أعضاء، مما يؤثر على حياة 1 من كل 5 من سكان العالم.

يُعد البنك الإسلامي للتنمية أحد أكثر بنوك التنمية متعددة الأطراف نشاطًا فِيْ العالم، وهُو معروف كرائد عالمي فِيْ التمويل الإسلامي الذي يوفر التمويل والخبرة والمعرفة وبناء الشراكات لتعزيز التنمية المستدامة.

تأسس البنك فِيْ عام 1974، وتطور من كيان واحد إلَّى مجموعة نشطة من خمسة كيانات بالإضافة إلَّى البنك الإسلامي للتنمية، تضم المجموعة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، والمؤسسة الإسلامية لـ تنمية القطاع الخاص (ICD)، ومعهد البنك الإسلامي للتنمية (IsDBi)، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة (ITFC).