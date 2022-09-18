البنك الدولي الاقتصاد الفلسطيني لازال أسيرا لتداعيات الجائحة

قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد بعد إلَّى مستويات ما قبل الوباء، على الرغم من وجود بعض بوادر الانتعاش.

وأشار فِيْ تقرير حديث ورد لـ “العرب اليوم نيوز” إلَّى أن استمرار القيود على الحركة والعبور، والآثار طويلة المدى لضيق المالية العامة، إضافة إلَّى ارتفاع الأسعار، كلها تساهم فِيْ إبطاء وتيرة العمل. للانتعاش الاقتصادي.

وقال “من المتوقع أن يصل معدل النمو إلَّى 3.5٪ فِيْ عام 2022 انخفاضًا من 7.1٪ فِيْ عام 2022. ويسبب تسارع معدل التضخم أكبر ضرر للأسر الفلسطينية الأشد فقرًا، حيث من المتوقع ارتفاع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية. لترتفع إلَّى 80٪ بنهاية العام “. “.

جاء ذلك فِيْ تقرير مراقبة الاقتصاد الفلسطيني الذي سيعرضه البنك الدولي على لجنة الاتصال الخاصة فِيْ 22 سبتمبر 2022 فِيْ اجتماع يعقد فِيْ نيويورك على مستوى السياسات فِيْما يتعلق بالمساعدات التنموية المقدمة للشعب الفلسطيني.

يفحص التقرير الاتجاهات الاقتصادية والمالية العامة الحالية فِيْ الأراضي الفلسطينية، ويحلل الآثار المترتبة على الزيادات الحادة فِيْ أسعار المواد الغذائية التي تسارعت بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا.

أدت حرب أوكرانيا إلَّى تفاقم الضغوط

قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “أدت الحرب فِيْ أوكرانيا إلَّى تفاقم الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل فِيْ الأراضي الفلسطينية”. “لقد كان لصدمات الأسعار، جنبًا إلَّى جنب مع الآثار السلبية لوباء COVID-19، تأثير مباشر على إمدادات السلع الغذائية الأساسية، مما أدى إلَّى تقويض رفاهِيْة الأسر الفلسطينية، وخاصة العائلات الأكثر فقرًا واحتياجًا.”

وأضاف “نحن راضون عَنّْ التقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية فِيْ أجندتها الإصلاحية، ولا يزال من الضروري بذل جهُود إيجابية ومنسقة، بما فِيْ ذلك مع الشركاء الإسرائيليين، لإيجاد مساحة للإنفاق فِيْ المالية العامة لتقديم المساعدة الاجتماعية الحيوية. والتنمية الاقتصادية “.

كانت الأسعار مرتفعة بالفعل مقارنة بمستويات الدخل بسبب العلاقات الوثيقة بين الاقتصاد الفلسطيني وإسرائيل، والتي لها تأثير غير متناسب على الاقتصاد الفلسطيني الأصغر.

أدى الارتفاع السريع فِيْ معدلات التضخم إلَّى استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، والتي تشكل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة.

تعد الضفة الغربية وقطاع غزة ثاني أكبر مستورد للغذاء (بالنسبة المئوية) فِيْ المنطقة، وتأتي نسبة كبيرة من واردات دقيق القمح وزيت عباد الشمس من أوكرانيا وروسيا.

بين كانون الثاني (يناير) وأبريل (نيسان) 2022، ارتفع المكون الغذائي فِيْ مؤشر أسعار المستهلكين الفلسطيني بشكل حاد إلَّى أعلى مستوى له فِيْ السنوات الست الماضية.

قال ستيفن إمبلاد، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي فِيْ الضفة الغربية وقطاع غزة “لا يزال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة قد تؤثر على استقراره العام على المدى الطويل”. “تتفاقم المخاطر المزعزعة للاستقرار بسبب الآثار المركبة لوباء COVID-19، والحرب فِيْ أوكرانيا، والاشتباكات فِيْ الضفة الغربية، وجولات الصراع المتكررة”. فِيْ قطاع غزة، وكذلك الضغوط على المالية العامة.

مساعدات المانحين غير كافِيْة

وأضاف “علاوة على ذلك، لا تزال مساعدات المانحين غير كافِيْة لسد فجوة التمويل التي قد تصل إلَّى 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022 وتحد من قدرة السلطة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها المستمرة”.

انخفض العجز المالي للسلطة الفلسطينية بنسبة 70٪ فِيْ النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقال البنك الدولي “هذا الانخفاض يرجع إلَّى زيادة قوية فِيْ الإيرادات والحفاظ على مستويات الإنفاق، حيث قوبلت الزيادات فِيْ بعض بنود الإنفاق بانخفاض حاد فِيْ الإنفاق على برنامج التحويلات النقدية الوطنية بتكلفة اجتماعية كبيرة”.

وأضاف “تراكَمْت على السلطة الفلسطينية متأخرات كبيرة مستحقة للقطاع الخاص وصندوق التقاعد وموظفِيْ القطاع العام”.

تعاون وثيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي

وقال إمبلاد “إن التعاون الوثيق بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي سيكون عاملاً رئيسياً فِيْ إعادة توجيه الاقتصاد نحو الاستدامة على المدى الطويل، وبالتالي تعزيز عائدات السلطة الفلسطينية بشكل كبير ومساعدة العائلات الفلسطينية على التكَيْفَ مع الأسعار المرتفعة”.

يرى التقرير أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية على جانبي الإيرادات والإنفاق من أجل الوصول إلَّى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.

وقال “إصلاحات الإنفاق يجب أن تستهدف فاتورة الأجور ونظام التقاعد للموظفِيْن العموميين، والتحويلات غير المستهدفة. وتحسين إدارة الإحالة الطبية وأنظمة الدعم غير المخطط لها للهِيْئات المحلية هِيْ أيضا من الأولويات الرئيسية”.

وأضاف “من المشجع أن السلطة الفلسطينية أعادت مؤخرًا تأكيد التزامها بإصلاح فاتورة الأجور. على صعيد الإيرادات، كان أداء السلطة الفلسطينية جيدًا من حيث الإيرادات مقارنة بالدول الهشة الأخرى على نفس المستوى من التنمية. يجب أن يتم ذلك، خاصة وأن السلطة الفلسطينية لا تحصل إلا على قدر ضئيل من الإيرادات من قطاع غزة بسبب الانقسام الداخلي “.

التقدم فِيْ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وتابع “الإصلاحات ضرورية أيضًا لتوسيع القاعدة الضريبية فِيْ الضفة الغربية لتشمل المهنيين ذوي الأجور المرتفعة مثل الأطباء والمحامين والمهندسين، إلخ. علاوة على ذلك، يجب تعزيز التشريعات لفرض عقوبات على عدم الامتثال لمدفوعات الضرائب. ”

اعتبر البنك الدولي أنه “بينما تواصل السلطة الفلسطينية أجندتها الإصلاحية، سيكون من الضروري أن يواصل المانحون تقديم المساعدة للسلطة بطريقة متسقة ويمكن التنبؤ بها من خلال عمليات دعم الموازنة”.

وقال “تواصل السلطة الفلسطينية إحراز تقدم فِيْ تحسين إدارة المالية العامة، وقد عززت مؤخرًا النظام الفلسطيني لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وسيكون البناء على هذه الجهُود جانبًا مهمًا من الشراكة مع المجتمع الدولي. ”

وأضاف “يجب على السلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي توحيد الجهُود لدراسة أكثر أشكال المساعدة المباشرة فعالية للفئات الأشد فقراً واحتياجاً، بما فِيْ ذلك إحياء البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويلات النقدية”.

الإصلاحات الفلسطينية ضرورية، لكنها وحدها ليست كافِيْة

ومع ذلك، أضاف البنك الدولي “الإصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ضرورية ولكنها ليست كافِيْة لوضع الأراضي الفلسطينية على مسار التنمية المستدامة، وتعاون الحكومة الإسرائيلية ضروري للحد من القيود الاقتصادية، والحد من تسرب المالية الموارد والمساعدة فِيْ خلق مساحة أكبر للإنفاق العام. لتقديم المساعدة الاجتماعية.

وأضاف “إن السماح للشركات الفلسطينية بالوصول إلَّى المنطقة (ج) سيعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث ويزيد إيرادات السلطة الفلسطينية بنسبة 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي. يمكن للحكومة الإسرائيلية أيضًا تحويل الإيرادات التي تجمعها من الشركات العاملة فِيْ المنطقة. الواردات.

تشكل المنطقة (ج) حوالي 60٪ من مساحة الضفة الغربية وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.