البنك الدولي يحذر تونس نمو الاقتصاد دون التوقعات

يسير الاقتصاد التونسي على مسار نمو أقل بقليل مما كان متوقعا فِيْ السابق، لا سيما مع معدل نمو متوقع بنسبة 2.7 فِيْ المائة فِيْ عام 2022.

أكد البنك الدولي، فِيْ تقرير عَنّْ الوضع الاقتصادي فِيْ تونس بعَنّْوان “إدارة الأزمة فِيْ ظل وضع اقتصادي مضطرب”، أن نمو الاقتصاد التونسي قد يرتفع إلَّى 3.1 فِيْ المائة، إذا استمر معدل النمو.

كَمْا توقع البنك الدولي أن يصل عجز الميزانية إلَّى 9.1٪ فِيْ عام 2022، مقارنة بـ 7.4٪ فِيْ عام 2022.

يمكن أن يصل العجز الأولي أيضًا إلَّى مستويات عالية جدًا فِيْ حدود 6.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022 مقارنة بـ 4.6٪ فِيْ عام 2022، وستؤدي الزيادة فِيْ نفقات الدعم إلَّى ضغوط على الميزانية نظرًا لأن النفقات الأخرى، وخاصة فاتورة الأجور، ليست كذلك. قابل للضغط، حسب البنك.

وسترتفع الأجور بنسبة 7 فِيْ المائة بالقيمة الاسمية لتصل إلَّى 14.9 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، مقابل 15.4 فِيْ المائة فِيْ عام 2022.

وأضاف التقرير أن الضغط على نمو كتلة الأجور الاسمية يصعب تحقيقه حيث أن التضخم أكبر من المتوقع.

كَمْا توقع البنك الدولي انخفاضًا بنسبة 12 فِيْ المائة فِيْ نفقات الاستثمار العام بالقيمة الاسمية وفِيْ ضوء الإيرادات الضريبية.

بلغت النفقات الاستثمارية فِيْ العام 9.7 فِيْ المائة فقط من إجمالي النفقات، مقابل 18.3 فِيْ المائة فِيْ عام 2017.

“إن الاستخدام المستمر للنفقات الاستثمارية كعامل لتعديل ميزان الميزانية يساهم فِيْ تدهُور الخدمات العامة ويعيق الاستثمار وبالتالي النمو، حيث سيمثل الاستثمار العام 2.9٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2022 مقارنة بـ 5.3٪ عام 2017. بحسب المصدر نفسه.

كَمْا يعتقد البنك الدولي أن تمويل الميزانية لا يزال يمثل مشكلة فِيْ تونس، وسيصل الدين إلَّى 78.3 فِيْ المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 28.4 فِيْ المائة فِيْ عام 2022 (دون النظر إلَّى ديون المؤسسات العامة).

يعاني الاقتصاد التونسي من أزمة خانقة على الرغم من برنامج الإصلاح الذي أقرته الحكومة فِيْ أبريل الماضي، والذي يتضمن إصلاحات مالية وضريبية تهدف إلَّى تعزيز النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما فِيْ ذلك إعادة هِيْكلة المؤسسات العامة والسيطرة على كتلة الأجور.

قال الخبير الاقتصادي التونسي رباح بوراوي، إن الاقتصاد التونسي يعاني من مخلفات النظام الحاكَمْ السابق، وقد أضافت إلَّى ذلك تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم نيوز”، أن الاقتصاد التونسي لم يستعيد نشاطه بالطريقة المعتادة، إضافة إلَّى فشل الدولة التونسية فِيْ التدخل لإنقاذ الاقتصاد وإنعاشه من خلال اتخاذ إجراءات استثنائية.

وأضاف أن لجوء الدولة المفرط إلَّى الدين الداخلي أدى إلَّى مزيد من التضخم، فضلا عَنّْ ارتفاع نسبة سوق المال إلَّى أكثر من 7٪، وما صاحب ذلك من ارتفاع فِيْ مستوى الفائدة المصرفِيْة.

وطالب بضرورة دعم الاقتصاد الوطني والإسراع بإيجاد حلول فعالة، خاصة وأن الحكومة تسعى لتوفِيْر موارد مالية لإنهاء الثلاثية الأخيرة من الموازنة العامة للعام الحالي، بالإضافة إلَّى إعداد الحكومة لموازنة الدولة. للعام 2023.

وشدد على أن توقعات البنك الدولي بزيادة معدلات النمو ستؤثر إيجابا على الاقتصاد التونسي، لكن الأزمة المالية لن تحل ما لم يتم إيجاد سياسات تمويلية جديدة وتوقف المديونية الداخلية.

على أساس سنوي، سجل الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.8 فِيْ المائة خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وذلك بفضل زيادة معدل نمو قطاع الخدمات بنحو 5.2 فِيْ المائة، بحسب البيانات. من المعهد الوطني للإحصاء.

ويقدر حجم الموازنة التونسية لعام 2022 بنحو 57.2 مليار دينار (19.8 مليار دولار) بزيادة نسبتها 3.2 بالمئة مقارنة بتعديل قانون المالية لعام 2022.