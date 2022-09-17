البنك الدولي يحذر من تزايد مخاطر الركود العالمي فِيْ 2023

وكشف أن العالم قد يكون فِيْ طريقه إلَّى الركود العالمي، حيث ترفع البنوك المركزية فِيْ جميع أنحاء العالم فِيْ وقت واحد أسعار الفائدة للحد من التضخم.

وذكر البنك أن اقتصاديات الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو تتباطأ بشكل حاد، مؤكدا أن أي “ضربة”، حتى ولو كانت معتدلة، للاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، قد تدفعه إلَّى الركود.

وأشار البنك الدولي إلَّى أن الزيادات المتزامنة فِيْ أسعار الفائدة عالميا، من المرجح أن تستمر حتى العام المقبل، لكنها قد لا تكون كافِيْة لإعادة التضخم إلَّى المستويات التي كانت عليه قبل جائحة كورونا.

لدفع التضخم نحو الانخفاض، قد تحتاج البنوك المركزية إلَّى رفع أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين إضافِيْتين، علاوة على الزيادة البالغة نقطتين مئويتين التي تحققت بالفعل فوق متوسط ​​2022.

لكن البنك الدولي قال إن زيادة هذا الحجم، إلَّى جانب ضغوط السوق المالية، ستبطئ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلَّى 0.5٪ فِيْ عام 2023، أو تتسبب فِيْ انكَمْاش بنسبة 0.4٪ من حيث نصيب الفرد، وهُو ما سيلبي شروط التعريف الفني. من الركود العالمي.